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Партія Труханова заявила про політичне підґрунтя його кримінальної справи

У політичній силі вважають, що Труханова намагаються прибрати від управління містом.

Партія Труханова заявила про політичне підґрунтя його кримінальної справи
Фото: Катерина Петренко

Рада партії «Довіряй справам» звинуватила Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру  у репресіях щодо керівництва політсили. Відповідну заяву опубліковано на офіційній сторінці партії у соцмережі Facebook, пише timer-odessa.net.

У ній наголошується, що НАБУ та САП вже не вперше намагаються прибрати лідера команди «Довіряй справам» Геннадія Труханова та її саму від управління містом, але поки що зазнавали фіаско.

"Зростання популярності та представництва партії в органах управління в Одеській області за результатами виборів 2020 року дали старт новій хвилі політичних переслідувань з боку НАБУ", - сказано в заяві.

Як відомо, одеська влада підозрюється зараз у розкраданнях землі на 689 мільйонів гривень, проте соратники Труханова впевнені: надані суду «докази» у цій справі свідчать про його політичний, тобто замовний характер. Так, за їхніми словами, звинувачення лідера «Довіряй справам» у порушенні закону не підтверджуються, встановлена законом і регламентом структура управління містом називається «злочинним угрупованням», а головні обвинувачі — це «кишенькові» активісти, які працюють у структурах одного із забудовників міста і не приховують, що вони домагаються усунення команди Труханова з політичної арени.

«По суті матеріали підозри є продуктом піару, а не юриспруденції. До них долучено томи роздруківок третіх, не пов'язаних із партією чи її лідерами, осіб. Основна мета оприлюднення яких у контексті партії — заплямувати її імідж», — зазначають у політраді «Довіряй справам».

Особливо «цинічним» там визнали «безпідставне звинувачення» з боку прокурорів, які заявили про те, що партія нібито куплена одним із одеських бізнесменів.

«Це виглядає як зневага до тисяч одеситів, які вже три виборчі кампанії поспіль підтримують «Довір справам» та мера Труханова», - йдеться у заяві.

Крім того, у партії назвали необґрунтованими величезні суми застав, що призначаються судом у розпал COVID-19 та на старті опалювального сезону.

«Нашою відповіддю буде активний та публічний захист честі та гідності не лише партії "Довіряй справам" та її керівників, а й усієї Одеси! Ми як політична сила, якій одесити вже тричі поспіль делегували право представляти їхні інтереси, докладемо всіх зусиль, щоб Одеса відстояла своє право на життя перед другою хвилею пандемії та успішно пережила зимовий період! Ми досягнемо того, щоб спроби репресій щодо партії отримали гідну оцінку», — заявила рада і попередила, що партія на чолі з мером Одеси апелюватиме не лише до судів усіх рівнів, а й до виборців, щоб різні європейські правозахисні інститути дали неконституційним діям органів НАБУ та САП адекватну оцінку.

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