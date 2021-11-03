Верещук розповіла про пріорітети роботи на посаді голови Мінреінтеграції: "Я почну з того, що проведу аудит"

"Треба чітко оцінити ступінь реалізації тих чи інших профільних проєктів та державних програм".

Народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, яка має очолити Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, поділилася своїм баченням роботи відомства.

Про це вона написала у фейсбуці.

"Вчора багато спілкувалась з журналістами в кулуарах Ради. Звісно, всіх цікавить як я бачу свої перші кроки на посаді віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Якщо Рада підтримає мою кандидатуру, я почну з того, що проведу аудит стану виконання Міністерством своїх завдань згідно з профільними законами, указами президента, актами Кабміну, рішеннями РНБО тощо. Треба зрозуміти, де ми зараз знаходимось в плані виконання профільних стратегій. Також треба чітко оцінити ступінь реалізації тих чи інших профільних проєктів та державних програм", - зазначила Верещук.

Вона також окреслила пріорітети роботи Мінреінтеграції: 1) реінтеграція вже сьогодні; 2) через інформаційну, гуманітарну, цифрову присутність на тимчасово окупованих територіях; 3) фокус на молоді; 4) мобілізація міжнародної фінансової допомоги на інфраструктурні проекти на прилеглих територіях.

"Міністерство з питань реінтеграції має бути генератором м’якої сили на напрямку роботи з тимчасово окупованими територіями Криму та Донбасу", - наголосила Верещук.

Нагадаємо, 1 листопада нинішній голова Мінреінтеграції Олексій Резніков подав заяву про звільнення. Він є основним кандидатом на посаду міністра оборони.

Верещук може отримати посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій замість Резнікова.