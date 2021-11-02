Міністр оборони Таран подав заяву про відставку

Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів в Раді Тарас Мельничук.

"Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради", - написав він у Telegtam.

Раніше сьогодні профільний комітет Верховної ради підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій. Саме він є кандидатом на нового голову Міноборони.

Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Таран йде "через стан здоров'я та необхідність проводити швидкі реформи".

Нагадаємо, Верховна Рада цього пленарного тижня розглядатиме кадрові питання. Зокрема, заява з проханням звільнити із займаної посади вже підписана міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим. Його кандидатура готується до затвердження на посаду міністра оборони замість Тарана.

У грудні минулого року голова фракції "Голос" Сергій Рахманін повідомив, що парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки направив лист президенту щодо незадовільної роботи Тарана. Міноборони назвало вимогу про відставку Тарана "фальцетом", а потім видалило цей пост у фейсбуці.

Таран став міністром оборони у березні 2020 року. Його кандидатуру, яку запропонував президент, підтримали 285 народних депутатів.

Таран є генерал-лейтенантом у відставці. У 1972-1977 роках навчався в Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі, спеціальність - "Військовий інженер-радіотехнік". У 1987 році закінчив Військову академію протиповітряної оборони Сухопутних військ у Києві.

З 1992-1995 служив у Центральному апараті Міністерства оборони, де в 1994-му став співробітником Головного управління розвідки. У 1996-1998 роках був експертом Центру стратегічного планування та аналізу в Раді національної безпеки і оборони.

З 1999 по 2004 рікТаран був військовим аташе при Посольстві України в США. Наступні три роки - з 2005 по 2008 - був начальником управління Міноборони. З 2008 по 2011 рік Таран працював заступником начальника Головного управління розвідки Міноборони. З 2011 по 2014-й Андрій Таран був представником Міністерства оборони при Представництві України при ООН.

З вересня по листопад 2015 року Таран працював у робочій підгрупі з питань безпеки в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську. Також у грудні 2015-го Таран зайняв посаду першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України, де пропрацював менш ніж півроку - до квітня 2016-го.

Тарана звільнили в запас, оскільки він досяг "граничного віку" генеральської служби.