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Рада цього тижня розгляне кадрові питання уряду, – Стефанчук

Відставку мінстра екології Абрамовського мали розглянути ще минулого пленарного тижня. 

Верховна Рада цього пленарного тижня розглядатиме кадрові питання. Про це на засіданні погоджувальної ради повідомив очільник парламенту Руслан Стефанчук

"На цьому тижні планується низка кадрових призначень, тому попросив би Апарат зробити все, щоб всі необхідні документи були підготовлені вчасно", – зазначив він.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія додав, що кадрові питання будуть розглянуті в середу.

"Я закликаю усіх колег розглянути у середу кадрові питання. Кадрових питань дійсно багато. Ми ризикуємо, що кадрові питання ми не пройдемо, то підвісимо ці питання призначень в Уряді. А далі це вже зможемо зробити через тиждень", – зазначив він.

Парламент має розглянути відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, який написав заяву ще кілька тижнів тому. Його відставку минулого пленарного тижня не встигли розглянути через заслуховування правок до проєкту бюджету-2022.

Також заяву про звільнення написав віцепремʼєр-міністр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він є кандидатом на посаду міністра оборони.

Замість нього очолити Мінреінтеграції може нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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