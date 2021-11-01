Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції

Віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад та територій України Олексій Резніков написав заяву на звільнення.

Про це LB.ua повідомили обізнані з ситуацією джерела.

Заява до Верховної Ради з проханням звільнити із займаної посади вже підписана Резніковим. Вона буде ухвалена, якщо парламент проголосує за відставку принаймні 226 голосами. Цей тиждень – пленарний, тож Мінреінтеграції може отримати нового голову вже найближчим часом.

Наступницею Резінкова на посаді міністра розвитку громад і територій може стати колишня кандидатка в мери Києва, народна депутатка Ірина Верещук (фракція "Слуга народу").

Кандидатура Резнікова готується до затвердження на посаду міністра оборони.

Олексій Резніков політичну діяльність почав у 2008 році як депутат Київської міської ради. У 2014 році він знову був обраний київським депутатом, також став заступником міського голови-секретарем Київської міської ради.

З березня 2020 – віцепремʼєр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. З травня 2020 – перший заступник голови Української делегації в Тристоронній контактній групі.

З квітня 2016 року по вересень 2018 року був заступником голови Київської міської державної адміністрації питань провадження самоврядних повноважень. У 2017 році відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу “Євробачення” у Києві від КМДА.

У 2018 році відповідав за організацію і проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 від КМДА.

З листопада 2018 року поновив юридичну практику в якості партнера "Юридичної фірми "Астерс".

2005 р., 2019 р. — член Наглядової ради АТ "Ощадний банк України".

Минулого тижня головний редактор "Цензор нет" Юрій Бутусов написав, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. За його словами, на місці Андрія Тарана глава держави бачить віцепрем'єр-міністра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Розмови про зміни в Кабінеті міністрів у владних колах точилися ще з літа. Тарана називали кандидатом на звільнення на початку вересня. Джерела LB.ua в СН говорили, що "Таран розсварився з усіма. І дуже «радянський». Нам потрібна модерновіша людина".

Однак потім Таран зник з обговорюваних списків на звільнення. "На вихід" готували щонайменше двох міністрів – захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського та аграрної політики і продовольства Романа Лещенка.

Абрамовський заяву вже написав, його відставку готували на минулий четвер, але через розгляд правок до бюджету в першому читанні розглянути не встигли.

Голова парламенту Руслан Стефанчук ще 14 жовтня говорив, що поки питання перестановок у Кабміні на порядку денному не стоїть, але кадрові питання розглядаються і без внесення до нього.