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Станом на 16:00 на довиборах у Раду проголосувало вдвічі менше виборців, аніж у 2019 році

На виборах мера Харкова явка склала 22,7%.

Явка на позачергових виборах харківського міського голови станом на 16:00 дорівнює 22,7% (похибка – 0,9%). 

Про це повідомила громадянська мережа “Опора”.

У 2015 році на місцевих виборах станом на цей самий час явка становила 35,3% виборців.

На проміжних виборах народного депутата у 184-му окрузі (Херсонська область) на 16:00 проголосували 17,6% виборців (похибка – 2,2%). 

У 2019 році на парламентських виборах в окрузі активність виборців на цю ж годину була 36%. 

На 197-му виборчого окрузі у Черкаській області проголосувало 20,8% виборців. В 2019 році ця цифра становила 40,2%.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, у Харкові вибирають нового міського голову.

На двух округах тривають довибори до Верховної Ради. Виборці округів 184 (Херсонська область) і 197 (Черкащина) обиратимуть депутатів на заміну Ігоря Колихаєва, який став мером Херсона, та Олександра Скічка, призначеного очільником Черкаської ОДА.

Виборчі дільниці закриваються о 20:00.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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