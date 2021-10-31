Явка на позачергових виборах харківського міського голови станом на 16:00 дорівнює 22,7% (похибка – 0,9%).

Про це повідомила громадянська мережа “Опора”.

У 2015 році на місцевих виборах станом на цей самий час явка становила 35,3% виборців.

На проміжних виборах народного депутата у 184-му окрузі (Херсонська область) на 16:00 проголосували 17,6% виборців (похибка – 2,2%).

У 2019 році на парламентських виборах в окрузі активність виборців на цю ж годину була 36%.

На 197-му виборчого окрузі у Черкаській області проголосувало 20,8% виборців. В 2019 році ця цифра становила 40,2%.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, у Харкові вибирають нового міського голову.

На двух округах тривають довибори до Верховної Ради. Виборці округів 184 (Херсонська область) і 197 (Черкащина) обиратимуть депутатів на заміну Ігоря Колихаєва, який став мером Херсона, та Олександра Скічка, призначеного очільником Черкаської ОДА.

Виборчі дільниці закриваються о 20:00.