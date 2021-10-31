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У Харкові розпочалися вибори нового міського голови

Якщо жоден кандидат не набере більше 50% голосів, буде організовано другий тур. 

У Харкові розпочалися вибори нового міського голови

У Харкові стартували вибори нового міського голови. Якщо жоден кандидат не набере більше 50%, будуть проводити другий тур. 

Серед кандидатів – ексмер Михайло Добкін, в.о. міського голови Ігор Терехов, Олександр Скорик від "Євросолідарності", лідер харківського "Нацкорпусу" Костянтин Немічев, депутатка від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва (як самовисуванка).

Юрист Денис Ярославський, Дмитро Маринін, Микола Кукуріка, Віктор Величков, Володимир Плетньов, Сергій Ряполов – також самовисуванці. 

Докладніше про кандидатів та людей, з якими вони пов'язані, читайте в матеріалі "Вибори в Харкові. Терехов VS Добкін і розпорошена опозиція" на LB.ua. 

Нагадаємо, минулого грудня помер втретє обраний міським головою Харкова Геннадій Кернес

31 грудня секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів, а 24 лютого міська рада ухвалила та направила в Раду рішення про припинення повноважень Кернеса. Тільки в березні парламент проголосував за призначення виборів. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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