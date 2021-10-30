Провладна телекомпанія Грузії заявила про перемогу кандидатів правлячої партії, опозиційний канал – навпаки

Відрив деяких кандидатів складає всього по кілька відсотків.

Грузинська провладна телекомпанія "Імеді" оприлюднила дані екзит-полів другого туру місцевих виборів, згідно з якими представники правлячої "Грузинської мрії" (ГМ) перемагають в усіх великих містах.

Опитування на замовлення каналу провела компанія GORBI. При цьому екзит-пол опозиційного телеканалу "Мтаварі" дав протилежний результат, згідно з яким лідирують кандидати від "Єдиного національного руху" (ЄНР) Міхеїла Саакашвілі, пише "Ехо Кавказу".

Згідно з екзит-полом "Імеді", в Тбілісі кандидат у мери від "Грузинської мрії" Каха Каладзе перемагає представника "Національного руху" Ніку Мелія з показником 57,2% проти 42,8%.

В Кутаїсі Йосеб Хахалеїшвілі (ГМ) перемагає Хатію Деканоїдзе від ЄНР з попереднім результатом у 51,9% проти 48,1%.

В Руставі Ніно Лацабідзе (ГМ) має 53,8%, Давид Кіркітадзе (ЄНР) – 46,2%. В Батумі кандидат від владної партії Арчіл Чіковані має 50,8%, а опозиціонер Георгій Кіртадзе – 49,2%.

А от екзит-пол "Мтаварі", проведений компанією Anova, показав такі результати:

Тбілісі, Ніка Мелія (ЄНр) – 51%, Каха Каладзе (ГМ) – 49%

Руставі, Давид Кіркітадзе – 53%, Ніно Лацабідзе – 47%

Кутаїсі, Хатія Деканоїдзе – 53%, Йосеб Хахалеїшвілі – 47%

Батумі, Георгій Кіртадзе – 51%, Арчіл Чіковані – 49%

Нагадаємо, посол США в Грузії Келлі Денган повідомила, що володіє інформацією про напади на журналістів і спостерігачів у ході другого туру місцевих виборів, який пройшов сьогодні.

А кандидатка в мери Деканоїдзе заявила про спроби влаштувати "каруселі".

Сьогодні в Грузії обирали мерів 20 населених пунктів. Партії також змагалися за мандати в місцевих зборах депутатів.

Опозиція вважає ці вибори вирішальною битвою за зміну влади, але в першому турі лідерство отримала правляча "Грузинська мрія".