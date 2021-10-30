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У Судані військові застрелили трьох учасників протестів (оновлено)

Мітингарі виступають проти військового перевороту. 

У Судані військові застрелили трьох учасників протестів (оновлено)
Мітинг у Судані
Фото: https://fresheralert.in

У Судані військові застрелили трьох людей під час всенародних протестів, до яких долучилися сотні тисяч осіб. Reuters з посиланням на заяву комітету лікарів спочатку повідомляв про трьох загиблих, однак згодом AFP заявило про третього вбитого. 

Мітингарі вимагали відновлення влади уряду під керівництвом цивільного населення після військового перевороту. 

Двоє протестувальників були застрелені військами в місті Омдурман. За словами свідків, спочатку вони почули вистріли, а потім побачили, як з боку будівлі уряду уносять закривавлених людей.

Представники військових сил Судану це не прокоментували. 

"Люди передали своє послання, що відступ неможливий, і влада належить народу", – розповів про мітинги один з його учасників. 

Цього тижня тисячі суданців вже виходили на протест проти повалення уряду Абдалли Хамдока силами генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. 

21 вересня в Судані сталася спроба державного перевороту. Перехідний уряд заявив, що її вдалося відбити, однак 24 жовтня військові арештували прем'єр-міністра і ще чотирьох членів уряду. Прем'єра помістили під домашній арешт. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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