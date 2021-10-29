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Молдова підписала п’ятирічний контракт з "Газпромом" на постачання газу

Постачання газу за новим контрактом розпочнеться з 1 листопада.

Молдова підписала п’ятирічний контракт з "Газпромом" на постачання газу
Компрессорная газовая станция Ямал-Европа
Фото: EPA/UPG

Молдова підписали п’ятирічний контракт з російським "Газпромом" на постачання природного газу з 1 листопада. Росія погодилася на формулу ціни, запропоновану Молдовою.

Про це повідомляє Point.md.

Під час переговорів у Санкт-Петербурзі сторони досягли основної домовленості за формулою ціни, аудиту боргу, що утворився в компанії "Молдовагаз", та необхідності подальших переговорів для встановлення графіка платежів.

Деталі договору наразі не повідомляються. Постачання газу за новим контрактом розпочнеться з 1 листопада 2021 року.

У жовтні Молдова отримала газ на підставі продовження контракту з "Газпромом" на один місяць у недостатньому обсязі. Різниця в обсязі була куплена в цей період на спотовому ринку через компанію "Енергоком" за ринковими цінами.

Термін дії довгострокового контракту Молдови з "Газпромом", який було укладено в 2006 році і продовжували щороку, сплив 30 вересня. Угода була продовжена ще на місяць, упродовж цього часу Кишинів купував газ у російського концерну за ціною 790 доларів за 1000 кубометрів.

Парламент Молдови проголосував за введення режиму надзвичайного стану в країні з 22 жовтня по 20 листопада через дефіцит газу. "Газпром" 23 жовтня пригрозив відмовитися від подальших постачань газу Молдові, якщо та не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту. Дводенні переговори Москви та Кишинева щодо газу не принесли результатів.

Нагадаємо, Україна позичила Молдові газ для балансування газотранспортної системи. Молдова поверне борг, коли в країні буде необхідна кількість газу для забезпечення безперервної передачі та обсяги, для внутрішнього споживання.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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