ЄС залишив Україну в "зеленому" списку і рекомендує відкрити в'їзд ще з чотирьох країн

Європейський союз оновив список країн "зеленої" карантинної зони, з якими рекомендується відкрити кордони. Україна залишається в цьому переліку, попри погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
У "зелений" список цього тижня включили також Аргентину, Колумбію, Намібію і Перу. Таким чином, список збільшився до 20 країн.
На сьогодні він виглядає наступним чином:
- Аргентина;
- Австралія;
- Бахрейн;
- Канада;
- Чилі;
- Колумбія;
- Йорданія;
- Кувейт;
- Намібія;
- Нова Зеландія;
- Перу;
- Катар;
- Руанда;
- Саудівська Аравія;
- Сінгапур;
- Південна Корея;
- Україна;
- Об'єднані Арабські Емірати;
- Уругвай;
- Китай, за умови підтвердження взаємності.
Україна залишиться у "зеленому" списку ще як мінімум два тижні - до наступного перегляду.
Критерії для визначення третіх країн, для яких потрібно скасувати обмеження на поїздки, були оновлені в травні. Наразі
Україна за формальними критеріями вже не відповідає нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в'їзд.
Нагадаємо, 8 жовтня Європейський союз оновив список країн "зеленої" карантинної зони, з якими рекомендується відкрити кордони. З переліку не виключили жодну з країн, однак, до нього додали Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.
18 жвтня ЗМІ анонсували виключення України зі списку країн "зеленої зони" через погіршення ситуації з коронавірусом.