ЄС залишив Україну в "зеленому" списку і рекомендує відкрити в'їзд ще з чотирьох країн

У перелік цього тижня також включили Аргентину, Колумбію, Намібію і Перу.

Європейський союз оновив список країн "зеленої" карантинної зони, з якими рекомендується відкрити кордони. Україна залишається в цьому переліку, попри погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

У "зелений" список цього тижня включили також Аргентину, Колумбію, Намібію і Перу. Таким чином, список збільшився до 20 країн.

На сьогодні він виглядає наступним чином:

Аргентина; Австралія; Бахрейн; Канада; Чилі; Колумбія; Йорданія; Кувейт; Намібія; Нова Зеландія; Перу; Катар; Руанда; Саудівська Аравія; Сінгапур; Південна Корея; Україна; Об'єднані Арабські Емірати; Уругвай; Китай, за умови підтвердження взаємності.

Україна залишиться у "зеленому" списку ще як мінімум два тижні - до наступного перегляду.

Критерії для визначення третіх країн, для яких потрібно скасувати обмеження на поїздки, були оновлені в травні. Наразі

Україна за формальними критеріями вже не відповідає нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в'їзд.

Нагадаємо, 8 жовтня Європейський союз оновив список країн "зеленої" карантинної зони, з якими рекомендується відкрити кордони. З переліку не виключили жодну з країн, однак, до нього додали Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.

18 жвтня ЗМІ анонсували виключення України зі списку країн "зеленої зони" через погіршення ситуації з коронавірусом.