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ЄС залишив Україну в "зеленому" списку і рекомендує відкрити в'їзд ще з чотирьох країн

У перелік цього тижня також включили Аргентину, Колумбію, Намібію і Перу.

ЄС залишив Україну в "зеленому" списку і рекомендує відкрити в'їзд ще з чотирьох країн
Фото: Depositphotos\julia_berezovska

Європейський союз оновив список країн "зеленої" карантинної зони, з якими рекомендується відкрити кордони. Україна залишається в цьому переліку, попри погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

У "зелений" список цього тижня включили також Аргентину, Колумбію, Намібію і Перу. Таким чином, список збільшився до 20 країн.

На сьогодні він виглядає наступним чином:

  1. Аргентина;
  2. Австралія;
  3. Бахрейн;
  4. Канада;
  5. Чилі;
  6. Колумбія;
  7. Йорданія;
  8. Кувейт;
  9. Намібія;
  10. Нова Зеландія;
  11. Перу;
  12. Катар;
  13. Руанда;
  14. Саудівська Аравія;
  15. Сінгапур;
  16. Південна Корея;
  17. Україна;
  18. Об'єднані Арабські Емірати;
  19. Уругвай;
  20. Китай, за умови підтвердження взаємності.

Україна залишиться у "зеленому" списку ще як мінімум два тижні - до наступного перегляду.

Критерії для визначення третіх країн, для яких потрібно скасувати обмеження на поїздки, були оновлені в травні. Наразі

Україна за формальними критеріями вже не відповідає нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в'їзд.

Нагадаємо, 8 жовтня Європейський союз оновив список країн "зеленої" карантинної зони, з якими рекомендується відкрити кордони. З переліку не виключили жодну з країн, однак, до нього додали Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.

18 жвтня ЗМІ анонсували виключення України зі списку країн "зеленої зони" через погіршення ситуації з коронавірусом.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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