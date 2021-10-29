На Тонга виявили перший з початку пандемії випадок COVID-19

Острівне королівство протрималося без коронавірусу майже два роки.

Прем'єр-міністр Тонга Погіва Туїонетоа у п'ятницю, 29 жовтня, повідомив про перший випадок COVID-19 на території цієї полінезійської острівної держави.

Про це повідомило місцеве інтернет-видання Matangi Tonga.

Королівству, яке розташоване в південній частині Тихого океану, вдалося протриматися без жодного випадку коронавірусної хвороби майже два роки.

Її завезли на борту літака, що прилетів з новозеландського міста Крайстчерч. Серед його пасажирів були члени олімпійської збірної Тонга, які поверталися з Японії.

Працівників міжнародного аеропорту Фуаамоту, медиків, працівників поліції, які обслуговували рейс з Нової Зеландії, відправили на ізоляцію, хоча всі вони були вакцинованими.

Відомо, що носій COVID-19 також був повністю вакцинованим.

За даними Всесвітньої організації здоров'я, 100-тисячне Королівство Тонга було одним з останніх місць на планеті, вільних від COVID-19. Жодного випадку коронавірусної хвороби поки що не зареєстрували на островах Кука, Кірібаті, в Мікронезії, Науру, Ніуе, Тувалу, островах Піткерна, на острові Святої Єлени, Токелау.