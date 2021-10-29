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Путін та Кісіда не братимуть персональної участі в саміті G20

Захід проходитиме 30-31 жовтня в Римі. 

Путін та Кісіда не братимуть персональної участі в саміті G20
Відеосаміт щодо Афганістану, жовтень 2021
Фото: G20.org

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент РФ Володимир Путін не братимуть персональної участі в ході саміту G20, що цими вихідними проходитиме в Італії, пише Reuters.

Лідер КНР Сі Цзіньпін долучиться до перемовин Group of 20 в режимі відеозв'язку. Він має виголошувати промову. Цзіньпін не виїжджав за межі Китаю з самого початку пандемії коронавірусу. 

Президент США Джо Байден підтвердив, що братиме участь персонально. Зустріч лідерів країн G20, на які припадає майже 80% світових викидів вуглецю, вважається важливим етапом перед кліматичним самітом ООН – COP26, що почнеться 31 жовтня у Шотландії. 

G20 намагається підкреслити, що заможні країни повинні витрачати 100 млрд доларів на рік для допомоги більш бідним державам адаптуватися до змін клімату. 

Нагадаємо, до G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, КНР, Південна Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія, ПАР. 

Минулий саміт "Групи 20" проходив ще до пандемії, в 2019 році, в Японії. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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