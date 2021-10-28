Суд Мадрида надав розлученій парі спільну опіку над собакою

Іспанія розробляє нове законодавство, згідно з яким тварини більше не вважаються об’єктами та офіційно визнаються живими істотами.

Суд у Мадриді надав розлученій парі спільну опіку над собакою та ухвалив, що вихованець на прізвисько Панда по черзі житиме у кожного з них.

Про це повідомляє ВВС.

Адвокат Лола Гарсія з юридичної фірми Law & Animals подала справу до суду відповідно до Європейської конвенції про захист свійських тварин 1987 року, яку Іспанія ратифікувала у 2017 році.

Як докази адвокат надала договір про взяття Панди з притулку, ветеринарні рахунки та фото, на яких "усі троє виглядають як сім’я, так само, якби це була сімейна фотографія з дітьми". Суддя погодився, що докази показують емоційні відносини між позивачкою та собакою і присудив, що обидві сторони несуть за тварину спільну відповідальність і повинні "спільно дбати про Панду".

Гарсія назвала рішення суду "новаторським", оскільки її клієнтка змогла заявити про себе не як "співвласник" собаки, а як "опікун".

Зараз Іспанія розробляє нове законодавство, згідно з яким тварини більше не вважаються об’єктами та офіційно визнаються живими істотами. Цей статус може допомогти колишньому чоловіку чи дружині запросити спільну опіку над твариною після розриву стосунків.

У Великобританії юридично собаки вважаються неживими об’єктами (як машини, будинки чи інші особисті речі). Справи про опіку зводяться до визначення того, хто є єдиним власником.

В Австралії не існує законодавства щодо того, як суди повинні регулювати умови проживання домашніх тварин після розлучення їх власників.

А Франція змінила свій закон у 2014 році, щоб домашні тварини вважалися "живими і відчуваючими істотами", а не "пересувними товарами". Новий статус означає що пари можуть боротися за спільну опіку за домашніх тварин у справах про розлучення.

Нагадаємо, раніше в Італії жінка домоглася оплачуваної відпустки для догляду за собакою. Її адвокат вказав на норму, згідно з якою відмова від догляду за твариною розцінюється як жорстоке поводження.