Справа Evergrande. Велике китайське будівництво, яке завершилося

Втім, стає очевидним, що велике китайське будівництво завершилося. Бульбашка луснула. Азійський гігант переводить свою економіку на інші рейки зростання. LB.ua розповідає, яке майбутнє очікує будівельну індустрію Китаю.

Криза флагмана китайських забудовників – компанії Evergrande – змусила увесь світ, затамувавши подих, спостерігати за тим, чи розпочнеться чергова глобальна економічна криза. Цього разу з Китаю. Сам Пекін протягом кількох років готував галузь до патової ситуації, а зараз він робить усе можливе, аби нівелювати загрозу, яка надходить від девелоперів.

Фото: EPA/UPG Відвідувачі парку розваг на гойдалках перед будівлею Evergrande Center в Шанхаї, Китай, 22 жовтня 2021 року

Велика будівельна бульбашка

В серпні 2021 року світ сколихнула новина: один із найбільших китайських забудовників – конгломерат Evergrande через кризу ліквідності не зможе виплатити дивіденди по облігаціям на суму $83,5 млн. За серпень продажі нерухомості корпорації впали на 26%. Компанія набрала боргів на суму $310 млрд при загальних активах у $306 млрд. Рейтингове агентство Fitch понизило статус корпорації до рівня CC, спрогнозувавши її дефолт.

24 вересня, компанія не виконала даний платіж за графіком, а її акції на Гонконгській біржі втратили в ціні 80% та припинили котируватися. Занепокоєні потенційною втратою вкладів, люди силоміць штурмували штаб-квартиру Evergrande в Шеньчжені, вимагаючи публічної зустрічі з головою компанії – мільярдером Сю Цзяінем.

Бізнесмен до них не вийшов, натомість з’явилися глобальні песимістичні прогнози щодо неминучого дефолту забудовника, який може спровокувати кризу в усій китайській будівельній індустрії, а потім зупинити національну економіку. Так, це мало б спрацювати в ринкових умовах, повторивши фінансову кризу в США у 2008 році, але китайські реалії інші: модель Китаю є змішаною – уряд зберігає контроль над економікою. В першу чергу над фінансовою системою.

Фото: EPA/UPG Гонконгська фондова біржа, Китай, 4 жовтня 2021 р

Некоректно порівнювати китайську Evergrande і американський кризовий банк Lehman Brothers. Китайська компанія занадто велика для банкрутства – її активи складають 2% ВВП Китаю, вона надає два мільйони робочих місць. Пекін втрутився: 20 жовтня Evergrande сплатила борги по облігаціям, на 32-х будівельних майданчиках відновилась робота. Через зменшення продажів нерухомості подібні до Evergrande проблеми з’явились у інших гравців на китайському ринку: Fantasia не оплатила борговий платіж у $206 млн; Sinic – $250 млн; Modern Land також у $250 млн. Загалом 10% забудовників перебувають під загрозою дефолту.

Без сумнівів уряд Китаю допоможе їм уникнути банкротств та врятує галузь, адже падіння забудовників може призвести до значних економічних втрат у 5-10% ВВП і подальших соціально-економічних збурювань. Втім, зрозуміло – велике китайське будівництво, що почалося у 2008 році і стало драйвером економічного розвитку Китаю протягом 13 років, остаточно зійшло на манівці. Азійський гігант переводить економіку на інші рейки зростання.

Проблеми Evergrande вже відобразилися на світових ринках: за два місяці стрімко впали ціни на залізну руду – критичну статтю українського експорту, також зменшився індекс криптовалюти Bitcoin. Проте зріс курс золота, яке вважається безпечним активом для інвесторів у кризові часи.

Фото: EPA/UPG

Перетворити кризу у можливість

До світового фінансового колапсу 2008 року 30% китайської економіки складав експорт; в 2021 році 30% ВВП Китаю – це сфера нерухомості та її будівництва, а саме – $4,4 трлн і 53,6 млн робочих місць. Після світової кризи попит зовнішніх ринків драматично зменшився, Пекін оперативно змінив фокус економічного зростання – почав масово будувати інфраструктуру. По-перше, був схвалений інвестиційний план на $571 млрд, фінанси надходили забудовникам через уряди в провінціях. По-друге, корпораціям було дозволено позичати за низькими процентними ставками, які були попередньо зменшені з 7,4% до 5,3%. Китайці почали більше інвестувати в інфраструктуру, глобальна криза 2008 року стала можливістю для Китаю.

Велике будівництво виправдало себе: у 2009 році економічний ріст Китаю склав 9,2%, із них 4,6% були інвестиції, в 2010-му зростання було 10,3%, з яких ті самі 4,6% завдяки будівництву. Паралельно Китай імпортував зі всього світу сировину для зведення інфраструктури, фактично допомагаючи відновленню глобальної економіки, адже інші країни в основному обрали фіскальні заходи подолання кризи, як-от Україна – Київ у 2009 році ухвалив невдале рішення обкласти митом частину імпортних товарів, проти якого виступала ВТО.

Фото: надано автором Відношення зростання китайського та світового ВВП в процентах

З одного боку, велике китайське будівництво підтримало економіку, забезпечило людей роботою й сучасним житлом. Якщо до 2008 року на одного китайця перепадало 28 квадратних метрів житлової площі, то зараз цей показник становить 41 м² – рівень Німеччини чи Франції. З іншого боку, нерухомість стала інструментом спекуляції – зараз у Китаї 74 млн квартир – 20% від загальної кількості – пустують.

Фото: надано автором Відсоткове збільшення кількості покупців, які купують житло вдруге чи більше для подальшого перепродажу

Ціни на житло в «містах першої лінії» – Пекіні, Шанхаї, Гуанчжоу, Чунціні – неадекватно високі, на рівні Парижа чи Токіо. У Пекіні один квадратний метр нової квартири коштує $11 829. Відношення вартості нерухомості до середньої суми доходів громадян становить 25%, тобто чимало китайців не можуть купити житло без фінансової допомоги родичів.

Отже, було питанням часу, коли скінчиться «бульбашка великого китайського будівництва». Проблеми Evergrande стали першим дзвоником.

Фото: EPA/UPG Біржові показники відображаються на екрані в центрі Шанхаю, 7 жовтня 2021 р.

Зліт і піке забудовників

В 2017 році бізнесмена Сю Цзяіня китайські ЗМІ називали «сильним, як вітер, чоловіком», який створив «світове диво» у вигляді корпорації Evergrande. Все було так: по-перше, бізнесмен був третьою найбагатшою людиною Китаю, його статки оцінювались у феноменальні $43 млрд. По-друге, Evergrande була багатопрофільним конгломератом, який займався будівництвом, готельним бізнесом, охороною здоров’я, виробництвом електромобілів, спортом та розважальним бізнесом. В 2019 році прибуток компанії склав $5,8 млрд. Проте мало хто звертав увагу на головний секрет успіху найбільшого китайського девелопера – отримання дешевих кредитів, зловживання якими стало початком проблем корпорації.

Для стимуляції створення інфраструктури в 2008 році, китайський уряд зменшив процентні ставки – корпорації стали позичати «легкі гроші» та інвестувати в будівництво. Через поступове зменшення продажів, компанії мали позичати все більше для покриття витрат. У результаті:

в 2021 році корпоративний борг Китаю зріс до 160.5% ВВП, а загальний до 260% ВВП;

4 із 10 юанів національного доходу витрачається на обслуговування боргу;

неефективність; якщо в 2008 році інвестиція в 100 юанів генерувала 90 юанів додаткового ВВП, то зараз віддача складає лише 30 юанів;

забудовники стали тіньовими банками, через які фінанси перерозподілялися між іншими сферами. Загальний об’єм тіньового банкінгу в Китаї становить $4,2 трлн.

Фото: надано автором Динаміка боргу Китаю і його секторальне розподілення в процентах. Чітко збільшена частка боргу нефінансових корпорацій - забудовників

Китайський уряд поводить себе дуже обережно, намагаючись вивести свою країну з кризи. Він пам’ятає:

різке зменшення ціни на землю в Японії в 1989 році, яке «нокаутувало» японську економіку, залишивши країну на 10 років без економічного росту. кризу 1997 року в Тайланді, коли нерухомість будувалась «на майбутнє». Як результат – мільйони людей втратили роботу. іпотечну кризу в США 2007 року, яка призвела до світової стагнації в 2008-му та підірвала американську економічну міць.

Китай заздалегідь розумів і готувався до проблем у царині будівництва. Перше, в 2017 році президент Сі Цзіньпін публічно оголосив, що «головним пріоритетом уряду має стати зменшення боргів корпорацій», а «нерухомість купляється для життя, а не спекуляцій». Почали обмежувати надання кредитів проблемним забудовникам.

Принциповим нововведенням стали «три червоні лінії» у 2020 році: компанії, в яких боргові зобов’язання значно перевищували активи та власний капітал, не могли продовжувати позичати.

Друге, уряд ввів у дію директиву по зменшенню цін на житло, наприклад в місті Чжанцзякоу ціна одного квадратного метру була зменшена з 13 тис. до 8 тис. юанів. Пекін готував галузь до кризи, але не був готовий до такого краху окремих забудовників. Тому їх порятунок один з основних викликів для Китаю.

Хоча велике китайське будівництво завершилося, будівельна галузь Китаю не зникне, а скоротиться. Мільйони кредитних юанів не будуть більше витрачатися на зведення 100-метрових монументів «найбільшого Будди на півночі» чи «міфічного воїна Гуань Юя». Продовжиться політика реновації – руйнації старого житла, виплати компенсацій мешканцям і зведення взамін нових багатоповерхівок. Наприклад, на півночі Китаю вже зносять нерухомість збудовану у 1990-х роках. Працюватимуть забудовники, котрі відповідатимуть вимогам отримання кредитних коштів.

Фото: надано автором Будівля, яка буде знесена

Тим часом уряд здійснює реформу, як у 2008 році, з метою підтримки економіки – на цей раз драйвером росту має стати національне споживання, про що офіційно оголошено. Ухвалена державна стратегія під назвою «подвійна циркуляція». Китай стимулюватиме людей витрачати збереження на споживання, паралельно інвестуючи у технологічний розвиток з метою підвищення продуктивності праці. Але це – інша історія.

Справу Evegrande можна вважати закритою. Поки забудовника має підтримку уряду і продовжує працювати, але для подальшої діяльності йому буде необхідно пройти через певне очищення та позбутися непотрібних йому активів, як-от футбольного клубу Гуанчжоу Evergrande Taobao. Навряд цей актив приносить Evergrande дивіденди до балансової звітності.

Викликає питання подальший розвиток кар’єри власника конгломерату Сю Цзяіня: в західних медіа вже лунають заяви, що мільярдера просять використати персональні кошти для виплати боргів власної корпорації. Його гонконгський маєток вартістю $102 млн арештовано для продажу і подальшої виплати боргів Evergrande.