ВООЗ закликала країни не закривати школи на карантин

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни не закривати школи на карантин через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Організація вважає, що переривання навчання має бути крайнім заходом, а школи повинні залишатися відкритими з дотриманням усіх запобіжних заходів.

У ВООЗ зазначили, що минулого тижня більше половини з 53 країн європейського регіону повідомили про зростання рівня зараження COVID-19 у всіх вікових групах.

"Це викликало реакцію національних та місцевих органів влади в регіоні. Загалом у 45 країнах і територіях рекомендовано, щоб школи залишалися відкритими для особистого навчання з профілактикою та контролем інфекцій; 7 країн обрали повне або часткове закриття шкіл на національному або субнаціональному рівні; і 2 країни рекомендують дистанційне навчання", - йдеться в повідомленні.

Закриття шкіл минулого року через пандемію COVID-19, вважають в ВООЗ, завдало більше шкоди, ніж користі, особливо для психічного та соціального благополуччя дітей. Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге наголосив, що "не можна повторювати одні й ті самі помилки".

"Щоб зменшити вплив COVID-19 у найближчі місяці, життєво важливо, щоб рішення урядів і громадськості грунтувалися на даних і доказах, із розумінням того, що епідеміологічна ситуація може змінитися, і що наша поведінка має змінитися разом із нею. Наука повинна переважати над політикою, а довгострокові інтереси дітей мають залишатися пріоритетом, особливо зараз, коли в низці країн спостерігається сплеск передачі інфекції", - сказав він.

Замість того, щоб закривати освітні установи, ВООЗ рекомендує дотримуватися протиепідемологічних правил. "У школах - важливі фізичне дистанціювання, часте миття рук, носіння масок, належна вентиляція у класах і доступ до тестування на COVID, особливо у місцях його широкого поширення", - додав Клюге.

Нагадаємо, у ВООЗ вже неодноразово заявляли про низьку ефективність закриття шкіл у боротьбі з поширенням COVID-19. Організація рекомендує тестувати учнів на коронавірус, а не закривати заклади освіти.

Міністерство освіти України ухвалило рішення про переведення учнів більшості навчальних закладів на канікули з 25 жовтня через поширення COVID-19.