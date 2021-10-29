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ВООЗ закликала країни не закривати школи на карантин

Організація вважає, що переривання навчання має бути крайнім заходом.

ВООЗ закликала країни не закривати школи на карантин
Фото: mariupolrada.gov.ua

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни не закривати школи на карантин через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Організація вважає, що переривання навчання має бути крайнім заходом, а школи повинні залишатися відкритими з дотриманням усіх запобіжних заходів.

У ВООЗ зазначили, що минулого тижня більше половини з 53 країн європейського регіону повідомили про зростання рівня зараження COVID-19 у всіх вікових групах.

"Це викликало реакцію національних та місцевих органів влади в регіоні. Загалом у 45 країнах і територіях рекомендовано, щоб школи залишалися відкритими для особистого навчання з профілактикою та контролем інфекцій; 7 країн обрали повне або часткове закриття шкіл на національному або субнаціональному рівні; і 2 країни рекомендують дистанційне навчання", - йдеться в повідомленні.

Закриття шкіл минулого року через пандемію COVID-19, вважають в ВООЗ, завдало більше шкоди, ніж користі, особливо для психічного та соціального благополуччя дітей. Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге наголосив, що "не можна повторювати одні й ті самі помилки".

"Щоб зменшити вплив COVID-19 у найближчі місяці, життєво важливо, щоб рішення урядів і громадськості грунтувалися на даних і доказах, із розумінням того, що епідеміологічна ситуація може змінитися, і що наша поведінка має змінитися разом із нею. Наука повинна переважати над політикою, а довгострокові інтереси дітей мають залишатися пріоритетом, особливо зараз, коли в низці країн спостерігається сплеск передачі інфекції", - сказав він.

Замість того, щоб закривати освітні установи, ВООЗ рекомендує дотримуватися протиепідемологічних правил. "У школах - важливі фізичне дистанціювання, часте миття рук, носіння масок, належна вентиляція у класах і доступ до тестування на COVID, особливо у місцях його широкого поширення", - додав Клюге.

Нагадаємо, у ВООЗ вже неодноразово заявляли про низьку ефективність закриття шкіл у боротьбі з поширенням COVID-19. Організація рекомендує тестувати учнів на коронавірус, а не закривати заклади освіти.

Міністерство освіти України ухвалило рішення про переведення учнів більшості навчальних закладів на канікули з 25 жовтня через поширення COVID-19.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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