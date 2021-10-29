Білорусь наказала закрити офіс USAID

Білоруська влада наказала закрити офіси відділу зв'язків із громадськістю посольства США та USAID, включно з Американським центром у Мінську. У зв'язку із цим посольство США буде змушене звільнити понад 20 білоруських працівників.

Про це повідомляється на сайті посольства США в Білорусі, керівниця якого Джулі Фішер працює з-за кордону через відкликання Білоруссю агреману на її призначення.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) працювало в Білорусі з 1990-х років.

"Ці кошти підтримували підприємництво та розвиток малих і середніх приватних підприємств, створювали нові високооплачувані робочі місця та покращували рівень життя в країні, де домінує застійний державний сектор, а також надавали ключову допомогу в боротьбі з COVID-19, тоді як білоруська влада зневажливо поставилася до пандемії та її впливу на здоров’я та добробут білоруського народу. Крім того, уряд США надав фінансування для допомоги сім’ям, які проживають в районах Білорусі, що постраждали від радіації, і сприяв покращенню якості та ефективності програм профілактики, діагностики та лікування туберкульозу. Починаючи з 2006 року USAID надав допомогу понад 36 тисячам сиріт та іншим вразливим людям", - йдеться у заяві посла США.

Американський центр у Мінську, який діяв у складі відділу зв'язків із громадськістю посольства США, допомагав білорусам отримувати доступ до доступ до інформації, освіти в галузі точних та природничих наук, американського мистецтва та культури, а також вивчення англійської мови.

Програми культурного та освітнього обміну Державного департаменту дали можливість більш ніж 5 тисячам білорусів підвищити свою академічну та професійну компетентність у США.

Фішер запевнила, що дія режиму Олександра Лукашенка не змусять США відмовитися від роботи з інформування та взаємодії з людьми на користь білоруському народу та розвитку відносин між громадянами двох країн.

Нагадаємо, що дипмісія США в Білорусі працює без посла з березня 2008 року. Тоді між Мінськом і Вашингтоном розгорівся дипломатичний скандал, причиною якого стало введення американською стороною санкцій щодо Білорусі.

За наполяганням білоруської сторони Мінськ покинула посол США Карен Стюарт, а штат посольства був максимально скорочений.

Обмеження на чисельність співробітників дипмісій США Мінськ скасував у січні 2019 року.

В останні місяці президентства Дональда Трампа послом у Білорусі було призначено Джулі Фішер, але вона так і не змогла завершити акредитацію через новий виток погіршення відносин між країнами. Літом 2020 року Білорусь відкликала агреман на призначення Фішер, наказала скоротити чисельність посольства до п'яти осіб і призупинила погодження всіх проєктів, грантів і програм по лінії уряду США.