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Намір купувати білоруську енергетику можна кваліфікувати як фінансування тероризму, - Синютка

В "ЄС" просять розслідувати закупівлі вугілля в Росії.

Намір купувати білоруську енергетику можна кваліфікувати як фінансування тероризму, - Синютка
Фото: Маркиян Лысейко

Сьогодні держава має відключеною половину теплових електростанцій від генерування струму в мережі, через що у пікові навантаження електроенергії не вистачить, щоб забезпечити побутових і промислових споживачів. Про це під час брифінгу у Львові заявив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Олег Синютка.

За його словами, з 2,5 млн. тон вугілля, які повинні бути при підготовці до зими, на складах залишається менше 700 тисяч тон. І ця кількість кожного тижня зменшується на 6-7 відсотків.

Не краща ситуація, запевняє Синютка, і з газом.

«По газу влада звітує, що в підземних газосховищах нагромаджено 18 мільярдів кубометрів. Але частина цього газу – це так званий буферний газ, майже 5 мільярдів кубометрів. Приблизно така ж сама кількість газу – це газ іноземних компаній», – зазначив народний депутат і зауважив, що влада не зможе відбирати цей газ і дискредитувати Україну.

Разом з тим, він вважає, що наміри влади купувати з 1 листопада білоруську та російську електроенергію можна кваліфікувати як фінансування тероризму.

«За останні два роки вже закупили в країни-агресора вугілля на 3,1 млрд дол. ...3 млрд дол. – це як мінімум 2 тисячі нових російських танків, які готуються для вторгнення в Україну. Які сьогодні зосереджені в тому числі і на кордонах України», – наводить приклад народний депутат.

«Ми вимагаємо розслідування правоохоронних органів, на підставі чого проводилися закупки в країни-агресора в сумі понад 3 млрд дол. вугілля і хто буде відповідати за фінансування країни-окупанта», – резюмував представник «Європейської Солідарності».

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