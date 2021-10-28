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Саакашвілі погодився лікуватися та співпрацювати з лікарями, - адвокат

Експрезидент Грузії перестав посилювати свій протест.

Саакашвілі погодився лікуватися та співпрацювати з лікарями, - адвокат
Фото: interpressnews.ge

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі погодився на медичну допомогу, заявив його адвокат Діто Садзаглішвілі. Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода "Ехо Кавказу".

"Проблеми комунікації з Міхеїлом Саакашвілі усунуті, через що Саакашвілі припинив крайню форму протесту – відмову від лікування, проведення аналізів, тестів і так далі", – сказав Садзаглішвілі після зустрічі з політиком у в’язниці міста Руставі.

"Нам була надана можливість поспілкуватися в такій формі, щоб унеможливити запис розмови між нами Службою державної безпеки. Через це Міхеїл Саакашвілі перестав посилювати свій протест – відмову від лікування, проведення аналізів, моніторингу показників тощо", – додав адвокат.

За його словами, Саакашвілі ще раз висловив повагу до лікарів, які входять до складу консиліуму, і готовий продовжити співпрацю з медиками.

Експрезидента Грузії Саакашвілі було затримано в Тбілісі 1 жовтня після того, як він таємно прибув з України. Його відправили до в'язниці на підставі винесених раніше судом вироком за посадові злочини, у яких його звинуватив уряд "Грузинської мрії".

На знак протесту оголосив голодування з першого дня перебування у в'язниці.

У неділю адвокат Саакашвілі заявив, що влада готується “ліквідувати” експрезидента Грузії після переведення із камери до тюремної лікарні.

Минулого тижня особистий лікар політика повідомив, що Саакашвілі зробили переливання крові у в'язниці.

Раніше лікар за згодою Саакашвілі оприлюднив його діагноз - таласемія (захворювання крові), і наголосив, що "йому категорично не можна голодувати".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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