Україна вирішила приєднатися до глобальної ініціативи зі скорочення викидів метану

Держава зобов'язується за вісім років скоротити викиди на 30%.

Кабінет міністрів схвалив проєкти листів уряду щодо участі України у міжнародній ініціативі "Глобальне метанове зобов'язання", яка передбачає скорочення викидів метану на 30% до 2030 року.

Відповідне рішення було ухвалене на засідання уряду в четвер, 28 жовтня.

Ініціатива буде офіційно представлена на кліматичній конференції сторін Паризької угоди (COP26), яка почнеться 31 жовтня в Шотландії. Її мета - переконати країни приєднатися до загальних заходів і утримати підвищення середньорічної температури до 2100 року в межах 1,5 градусів. Це поріг, після якого різко зростає ймовірність аномальної спеки, посухи, неврожаї і колапсів екосистем.

Метан - друга за поширеністю речовина в атмосфері після вуглекислого газу, що впливає на збільшення температури. Він активно виділяється на звалищах, від домашньої худоби і через танення вічної мерзлоти. У короткостроковій перспективі метан може бути навіть небезпечнішим, ніж вуглекислий газ: за двадцять років він нагріває атмосферу в 80 разів сильніше.

Країни, які приєднуються до ініціативи, зобов'язуються до кінця десятиліття скоротити викиди метану щонайменше на 30% від рівня 2020 року.

Станом на середину жовтня 2021 року зобов'язання зі скорочення викидів метану підтримали вже дев'ять з 20 великих забруднювачів. Це США і країни Європейського союзу, а також Канада, Індонезія, Пакистан, Мексика, Нігерія, Аргентина і Ірак.