Порошенко зустрівся з головою делегації Європарламенту

Лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з Головою Делегації Європейського Парламенту у Парламентській асамблеї «Східного партнерства» Андріусом Кубіліусом. Про це повідомляє пресслужба партії.

«Щиро вдячний і завжди відкритий до зустрічі з автором «Плану Кубіліуса» для України на зразок «Плану Маршала». І в уряді, і в опозиції, і в Європейському парламенті – Україна для вас завжди залишалася серед ваших найвищих пріоритетів», – зазначив експрезидент.

У пресслужбі повідомляється, що Петро Порошенко та Андріус Кубіліус обговорили результати Саміту Україна – Європейський Союз, який відбувся 12 жовтня. Вони погодилися із необхідністю прискорити процеси інтеграції України до ЄС, що значно сприятиме зміцненню стабільності, безпеки та процвітання в регіоні.

«Ви розпочали європейські реформи, і це є важливим здобутком, чого Україна змогла досягнути. З Угодою про асоціацію, із зоною вільної торгівлі. З усім», – зазначив Андріас Кубіліус.

У контексті підготовки до наступного Саміту «Східного партнерства» 15 грудня у Брюсселі Петро Порошенко закликав керівництво Євросоюзу до схвалення амбітних і стратегічно сміливих рішень щодо нового східноєвропейського порядку денного, пов’язаного із розширенням. За результатами дискусії домовились спільно працювати з метою просування інтересів України та асоційованого тріо за підсумками Саміту.

Лідер «ЄС» наголосив – важливо зміцнювати міжнародну солідарність у протидії російській агресії проти України та підривній діяльності Кремля проти країн демократичного світу. У зв’язку з цим п’ятий Президент України особливо підкреслив безпекові ризики енергетичного шантажу з боку Росії щодо України та Європейського Союзу.

«Дуже небезпечно, що Росія набирає обертів. Сьогодні ми слабші, ніж 2 чи 3 роки тому. Можемо назвати це навіть «зимою російського реваншу». І це не лише про ціну за російський газ. Всі розуміють, що Росія завжди шантажувала Україну. Вони припинили це робити лише тоді, коли ми у 2015 році відмовилися від закупівель у Росії газу. Ані в 2015, ані в 2016, 2017, 2018, ані у 2019 році ми жодного слова від Росії не чули про те, що України нібито краде російський газ. Ми виграли Стокгольмський арбітраж на 4,5 млрд доларів. Ці гроші ми повернули з путінської кишені, адже Газпром – це і є путінська кишеня, яка навіть ближча і глибша за російський державний бюджет», – нагадав експрезидент України.

Лідер «Європейської Солідарності» поінформував депутата Європарламенту про розвиток внутрішньополітичної ситуації в державі та актуальні загрози демократії, зокрема тиск на свободу ЗМІ та інструменталізацію правоохоронних структур у боротьбі проти політичних опонентів. Петро Порошенко закликав Європарламент продовжувати пильно стежити за діями української влади на предмет їх відповідності європейським демократичним критеріям.

Співрозмовники також обговорили питання підготовки до Конгресу Європейської народної партії 17-18 листопада у Роттердамі.