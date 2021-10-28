У Сумах вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну
У Сумах вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну
У Туреччині застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі назвали "великим шоком для Путіна"
У Туреччині застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі назвали "великим шоком для Путіна"
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Німеччина розкритикувала застосування Bayraktar на Донбасі, Україна дала різку відповідь
Німеччина розкритикувала застосування Bayraktar на Донбасі, Україна дала різку відповідь
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
​Бій дронів: як розвивається суперництво України та РФ у створенні безпілотної авіації
​Бій дронів: як розвивається суперництво України та РФ у створенні безпілотної авіації
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
ГоловнаПолітика

Порошенко зустрівся з головою делегації Європарламенту

Сторони обговорили результати Саміту Україна – Європейський Союз, який відбувся 12 жовтня.

Порошенко зустрівся з головою делегації Європарламенту
Фото: eurosolidarity.org

Лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з Головою Делегації Європейського Парламенту у Парламентській асамблеї «Східного партнерства» Андріусом Кубіліусом. Про це повідомляє пресслужба партії.

«Щиро вдячний і завжди відкритий до зустрічі з автором «Плану Кубіліуса» для України на зразок «Плану Маршала». І в уряді, і в опозиції, і в Європейському парламенті – Україна для вас завжди залишалася серед ваших найвищих пріоритетів», – зазначив експрезидент.

У пресслужбі повідомляється, що Петро Порошенко та Андріус Кубіліус обговорили результати Саміту Україна – Європейський Союз, який відбувся 12 жовтня. Вони погодилися із необхідністю прискорити процеси інтеграції України до ЄС, що значно сприятиме зміцненню стабільності, безпеки та процвітання в регіоні.

«Ви розпочали європейські реформи, і це є важливим здобутком, чого Україна змогла досягнути. З Угодою про асоціацію, із зоною вільної торгівлі. З усім», – зазначив Андріас Кубіліус.

У контексті підготовки до наступного Саміту «Східного партнерства» 15 грудня у Брюсселі Петро Порошенко закликав керівництво Євросоюзу до схвалення амбітних і стратегічно сміливих рішень щодо нового східноєвропейського порядку денного, пов’язаного із розширенням. За результатами дискусії домовились спільно працювати з метою просування інтересів України та асоційованого тріо за підсумками Саміту.

Лідер «ЄС» наголосив – важливо зміцнювати міжнародну солідарність у протидії російській агресії проти України та підривній діяльності Кремля проти країн демократичного світу. У зв’язку з цим п’ятий Президент України особливо підкреслив безпекові ризики енергетичного шантажу з боку Росії щодо України та Європейського Союзу.

«Дуже небезпечно, що Росія набирає обертів. Сьогодні ми слабші, ніж 2 чи 3 роки тому. Можемо назвати це навіть «зимою російського реваншу». І це не лише про ціну за російський газ. Всі розуміють, що Росія завжди шантажувала Україну. Вони припинили це робити лише тоді, коли ми у 2015 році відмовилися від закупівель у Росії газу. Ані в 2015, ані в 2016, 2017, 2018, ані у 2019 році ми жодного слова від Росії не чули про те, що України нібито краде російський газ. Ми виграли Стокгольмський арбітраж на 4,5 млрд доларів. Ці гроші ми повернули з путінської кишені, адже Газпром – це і є путінська кишеня, яка навіть ближча і глибша за російський державний бюджет», – нагадав експрезидент України.

Лідер «Європейської Солідарності» поінформував депутата Європарламенту про розвиток внутрішньополітичної ситуації в державі та актуальні загрози демократії, зокрема тиск на свободу ЗМІ та інструменталізацію правоохоронних структур у боротьбі проти політичних опонентів. Петро Порошенко закликав Європарламент продовжувати пильно стежити за діями української влади на предмет їх відповідності європейським демократичним критеріям.

Співрозмовники також обговорили питання підготовки до Конгресу Європейської народної партії 17-18 листопада у Роттердамі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також