В НАБУ більше десятка заяв щодо отримання депутатами грошей "у конвертах", - Ситник

У Національному антикорупційному бюро перебуває більше десяти заяв, у яких йдеться про отримання народними депутатами грошей "у конвертах".

Про це повідомив у коментарі журналістам директор бюро Артем Ситник у середу, передає Укрінформ.

"Звичайно, що є такі звернення. Кількість заяв – більше десятка", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи реагує бюро на повідомлення у пресі з приводу отримання нардепами так званих доплат у конвертах.

Ситник додав, бюро реагує на заяви відповідно до законодавства.