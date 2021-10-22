Сертифікати вакцинації та ПЛР-тести в Раді будуть ретельно перевіряти, - Корнієнко

Не виключено, що в парламенті також робитимуть експрестести та тести на антиген.

Після прийняття відповідної постанови про порядок доступу до Верховної Ради у парламенті будуть облаштовані спеціальні пункти перевірки сертифікатів вакцинації та ПЛР-тестів.

Про це в кулуарах парламенту на брифінгу заявив перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.ua.

"Ми розглядаємо такий варіант (проведення позачергового засідання Ради для прийняття постанови про порядок доступу до приміщень парламенту, - ред.). Але він дуже запасний. Чому ми його розглядаємо? Бо Апарату потрібні правові підстави для підготовки заходів з перевірки сертифікатів (вакцинації) або ПРЛ-тестів. З іншого боку ми розуміємо, що така постанова буде, тому вже в Апараті вже розпочали підготовку. Ми працюємо по двох напрямкам. З понеділка-вівторка розпочнеться безстрокова вакцинація для ще не вакцинованих депутатів та Апарату. Буде працювати два пункти вакцинації… Інший напрямок - це облаштування системи пропуску", - сказав він.

За словами віцеспікера, організаційне завдання - не створювати черги біля Верховної Ради під час перевірок.

"Щоб на вулиці не було цих «хвостів». Воно, звичайно, гарно виглядатиме, що у Верховну Раду стоїть черга. Що знов цей орган став таким популярним, але ми будемо налаштовувати систему, щоб це було максимально оперативно. Ми співпрацюємо з Міністерством цифрової трансформації. Вони брали участь у підготовці цієї постанови. Вони дають нам кілька механізмів контролю якості сертифікатів. Враховуючи сьогоднішні новини, коли Герої України підробляють сертифікати, це точно абсолютна ганьба. Тому ми теж маємо гарантувати якість сертифікатів наших депутатів, представників медіа", - наголосив він.

З його слів, є питання щодо перевірки ПРЛ-тестів.

"Бо там коди ведуть на сайти клінік. Але вже є у Мінцифри та МВС база фейкових клінік та сайтів", - пояснив Корнієнко.

Він також не виключив проведення експрес-тестування нардепів та відвідувачів Ради на антиген.

Нагадаємо, поліція притягує до відповідальності колишню депутатку Верховної Ради Надію Савченко за використання підробленого COVID-сертифіката.

Станом на 21 вересня вакцинувалися проти ковіду менше половини депутатів Верховної Ради.