Всього в цеху перебувала зміна з 17 осіб, один чоловік вижив.

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В Росії під час вибуху на пороховому заводі під Рязанню загинули 16 людей.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Вибух стався на площах приватної компанії, яка розташовується на території ФГУП "Завод синтетичних волокон "Еластік". Як розповіли джерела, ФГУП вже тривалий час - з 2011-2012 років - знаходиться в банкрутстві.

Раніше в МНС РФ повідомили про сім жертв і десятьох постраждалих під час пожежі. Також зазначалося, що дев'ятеро осіб пропали без вісті. Всього в цеху перебувала зміна з 17 осіб, один з працівників госпіталізований.

Пізніше повідомили, що нікому зі зниклих без вести врятуватися не вдалось. Серед основних вибуху - порушення технологічних процесів.

Зараз, зазначаються в МНС РФ, загрози населенню немає, пожежа на заводі локалізована.

Нагадаємо, в червні 2019 року на військовому заводі в Росії вибухнув цех з виробництва тротилу, постраждали 79 осіб.