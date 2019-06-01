В близлежащих зданиях вылетели окна, есть пострадавшие.

Фото: interfax.ru

На военном заводе "Кристалл" в российском городе Дзержинск произошел взрыв. Об этом пишет Интерфакс.

“Эпицентр взрыва располагался в цехе по производству тротила в НИИ "Кристалл". По уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе”, - пишет агентство.

По другой версии, взрыв произошел в здании цеха, где хранились боеприпасы.

В российском Минздраве сообщили о 27 пострадавших - у них осколочные ранения легкой и средней степени тяжести, еще двое людей числятся пропавшими без вести.

"На месте работают десять формирований службы медицины катастроф. Всего, считая жителей Дзержинска, за медицинской помощью обратились 27 человек. 11 из них отпущены домой после осмотра врача", - сообщили в министерстве.

Источник в службе "скорой помощи" сообщил "Интерфаксу", что разбор завалов не проводился, на месте происшествия тушат пожар.

"Тушат по повышенному, третьему, рангу сложности. Пожар на площади ста квадратных метров. Разрушено административное здание", - сообщили в МЧС России.

В ликвидации последствий происшествия задействованы около 350 человек и порядка 40 единиц техники.

На опубликованном в соцсетях видео видно, что взрыв был настолько мощный, что в близлежащих зданиях вылетели окна.

Городские власти распорядились создать оперативный штаб.

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Техмаш", "Ростех", город Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

Два месяца назад на этом заводе также произошел взрыв. Он полностью разрушил здание цеха. Погибших и пострадавших при аварии не было.