Нидерланды требуют от Малайзии разъяснений в связи с заявлением премьера о невиновности РФ в крушении МН17

Правительство Нидерландов потребовало разъяснений от Малайзии в связи с последними заявлениями премьер-министра Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину России в катастрофе MH17. Об этом сообщает голландский сайт NOS.

"Правительство Нидерландов обратился к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17", - говорится в сообщении.

Перед этим глава правительства Малайзии Махатхир Мохаммад потребовал более веских доказательств против России в деле о крушении MH17. Премьер заявил, что Малайзия согласна с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, изготовленной в России, но "это не значит, что ракета была запущена Россией".

"Вам нужны сильные доказательства того, что ракету запустили русские, это могли быть украинские повстанцы, это могло быть правительство Украины, так как у них были такие же ракеты", - сказал Мохамад.

Напомним, Нидерланды подали иск против РФ в международный суд после того, как Москва отказалась вести переговоры относительно компенсации родственникам жертв.

Боинг-777" "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена из подконтрольной боевикам территории, а установка "БУК", из которой стреляли - ввезена из России.