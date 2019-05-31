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Первый визит Зеленского в Брюссель должен промотивировать президента четче очертить свое видение внешней политики, - Елисеев

Экс-заместитель главы АП спрогнозировал, что хотят услышать западные лидеры от нового президента Украины.

Первый визит Зеленского в Брюссель должен промотивировать президента четче очертить свое видение внешней политики, - Елисеев
Константин Елисеев
Фото: пресс-служба президента

Первый заграничный визит в Брюссель 4-5 июня президента Украины Владимира Зеленского является обоснованным и взвешенным шагом, который промотивирует нового главу страны четче очертить свое ключевое видение внешней политики Украины.

Об этом экс-заместитель главы АП Константин Елисеев сообщил в эксклюзивном интервью LB.ua.

«Во время визита, кроме встреч в рамках ЕС, у него состоятся встречи и с руководством НАТО. Это принципиально важно, потому что это наши два наши стратегических партнера. Надеюсь, эти встречи промотивируют президента Зеленского четче очертить свое ключевое видение внешней политики», - сказал Елисеев.

Кроме того, визит будет своеобразными «смотринами» и Зеленскому необходимо его активно использовать, чтобы установить доверительные личные отношения с европейскими лидерами – «потому что личные отношения много значат».

«Я готовил тысячи таких визитов и знаю, что хотят услышать западные лидеры», добавил он.

Так, представители ЕС во время встречи поприветствуют Зеленского с убедительной победой и некоторые заявления, которые он сделал в своей инаугурационной речи (касательно борьбы с коррупцией). Но в то же время покажут, что заявления хорошо, но им больше интересны конкретные шаги.

Лидеров ЕС также интересуют шаги президента по выполнению Минских договоренностей – будет ли Киев двигаться дальше; вопрос по использованию транзитных мощностей Украины российского газа в Европу и подписание нового соглашения. Кроме того, их будут интересовать идеи Зеленского о необходимости пенсионного обеспечения в Луганской и Донецкой областях.

«Могу предположить, что будет высказана обеспокоенность относительно идеи проведения референдума в контексте урегулирования ситуации на Донбассе. Европейские лидеры обеспокоены такими идеями, они считают, что это несвоевременный шаг», - рассказал Елисеев.

Также западные лидеры могут интересоваться о готовности Киева провести саммит Украина-ЕС, который проводится ежегодно и в этом году запланирован на 8 июля. «Я очень надеюсь, что дата будет подтверждена. И рекомендовал бы в этом году поступить креативно и провести саммит не в Киеве, а в Одессе, Харькове или даже Днепре. Считаю, что надо продвигать саммит на восток Украины – чтобы флаг ЕС видели и там», - сказал Елисеев.

Что касается досрочных парламентских выборов, то лидерам ЕС важно поднять вопрос проведения демократических и свободных досрочных парламентских выборов – «и будут выражать надежду, что не будет использован административный ресурс, а в качестве образца будут приводиться президентские выборы этого года и парламентские 2014».

Также их интересует такие вопросы как возможность реприватизации Приватбанка, вопросы о деолигархизации Украины и связи власти с некоторыми олигархами, а также планы с назначением некоторых токсичных персон на высшие государственные должности. «Это представляет интерес не только для европейских, но и для американских партнеров», - добавил Елисеев.

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