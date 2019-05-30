Визит в Брюссель покажет, какой будет внешняя политика Украины при Зеленском, - замглавы АП Пристайко

Визит президента Зеленского в Брюссель 4-5 июня покажет, какой будет внешняя политика Украины при нем, и может развеять определенные опасения в обществе.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко, передает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что этот визит продемонстрирует, какая наша внешняя политика, какой была и какой остается. Почему-то в обществе есть какое-то ожидание, что новый президент должен поменять основные направления внешней политики... Или усилить их все", - сказал он журналистам после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии.

"Вот и посмотрим, что покажет этот визит и те встречи, которые мы планируем", - отметил дипломат.

Как сообщалось, первым зарубежным визитом президента Владимира Зеленского станет поездка в Брюссель, где он планирует встретиться с руководителями Евросоюза и НАТО.

У Зеленского запланированы встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.