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Зеленский посетит Брюссель в июне

Точная дата пока неизвестна.

Зеленский посетит Брюссель в июне
президент Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба президента

Европейский Союз ожидает визит президента Владимира Зеленского в Брюссель (Бельгия) в июне.

Об этом сообщил директор департамента Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томас Майер-Хартинг на брифинге с генеральным директором директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристианом Даниэльссоном по итогам встреч с властями.

"В июне мы ожидаем визит Президента Зеленского в Брюссель",- сказал он.

Точная дата пока неизвестна, однако, по его словам, в нем заинтересованы обе стороны.

Также дипломат напомнил, что в июле в Киеве пройдет саммит "Украина - ЕС".

По информации некоторых СМИ, визит планируется 4 июня.

Ранее сообщалось, что Зеленского пригласили в Канаду на 2 июля.

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Источник: "Українські новини"
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