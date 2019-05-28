Зеленский посетит Брюссель в июне

Европейский Союз ожидает визит президента Владимира Зеленского в Брюссель (Бельгия) в июне.
Об этом сообщил директор департамента Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томас Майер-Хартинг на брифинге с генеральным директором директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристианом Даниэльссоном по итогам встреч с властями.
"В июне мы ожидаем визит Президента Зеленского в Брюссель",- сказал он.
Точная дата пока неизвестна, однако, по его словам, в нем заинтересованы обе стороны.
Также дипломат напомнил, что в июле в Киеве пройдет саммит "Украина - ЕС".
По информации некоторых СМИ, визит планируется 4 июня.
Ранее сообщалось, что Зеленского пригласили в Канаду на 2 июля.