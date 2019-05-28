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Зеленский назначил замглавы АП юриста Алексея Гончарука

Зеленский назначил замглавы АП юриста Алексея Гончарука
Алексей Гончарук
Фото: ForUm

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации Президента Алексея Гончарука. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем главы Администрации Президента Украины", - сказано в документе.

Гончарук - юрист, адвокат, магистр государственного управления, доктор философии в области права, глава независимого экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO). Раньше был управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, а также был советником экс-министра экологии и природных ресурсов.

Гончарук также является членом партии "Сила людей", которая выдвигала на президентские выборы Дмитрия Гнапа.

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