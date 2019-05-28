Кремль использует Портнова для дискредитации не Порошенко, а Украины, - Арьев

Бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов начал активную кампанию против пятого президента Украины Петра Порошенко, но его действия имеют лишь одну цель - отвлечь внимание от собственных, которые квалифицировались правоохранителями как государственная измена.

Об этом заявил глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев, сообщается на сайте БПП.

Отмечается, что в пресс-конференции на "Почему атака реваншистов на Петра Порошенко не имеет юридических перспектив?". В ней также принял участие адвокат Игорь Головань.

Арьев напомнил, что относительно Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "госизмена", кроме того, Генпрокуратура разыскивала его по обвинению в причастности к преступлениям против Майданав 2014 году.

"Портнов фигурировал в перехватах аудиозаписей переговоров близкого к Путину российского деятеля Сергея Глазьева с крымскими сепаратистами сепаратистами. На этих пленках говорилось о том, что Портнов причастен к подготовке документов, которые стали основой для дальнейшей аннексии Крыма. Портнов - это человек, который сбежал вместе с Януковичем и первое время находилась в Москве. Портнов это человек, который теперь угрожает украинским патриотам и активистам. В частности, я понимаю, что и участникам боевых действий, и всем тем, кто защищал Украину от мародера Януковича и от агрессии Путина", - сказал Арьев.

По его мнению, не случайно первое заявление Портнова касалась именно захвата Россией украинских моряков и кораблей.

"Представление Портнова против Порошенко в этом деле абсолютно полностью совпадало с позицией Российской Федерации, которую она выражала на суде... Другие дела - они являются прикрытием для основной цели. Это дискредитация всего того, что было сделано для защиты и утверждения Украины за последние пять лет", - отметил Арьев.

"На сегодняшний день прослеживаются определенные звенья: Портнов является, по признанию олигарха Игоря Коломойского, его давним партнером, Коломойский является бизнес-партнером нынешнего президента Владимира Зеленского. У меня возникает вопрос: в этой схеме может быть и новоизбранный президент?", - спросил Арьев, добавив, что его молчание может быть красноречивее слов.

"Все это делается для того, чтобы в течение предвыборной кампании дискредитировать Украину и украинцев. Дискредитировать достижения, которые были за последние годы. Дискредитировать людей, которые защищали Украину", - подчеркнул депутат.

Напомним, во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы. После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

19 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину и начал писать жалобы на Порошенко. В понедельник, 27 мая, он заявил, что подал в Государственное бюро расследований "четвертое из десятков" заявление на Порошенко.