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Порошенко и Климкин довольны результатами выборов в Европарламент

Они назвали лидирующую ЕНП проукраинскими политическими силами.

Порошенко и Климкин довольны результатами выборов в Европарламент
Фото: EPA/UPG

Экс-президент Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин позитивно отозвались о результатах выборов в Европарламент. Об этом политики сообщили у себя в соцсетях: в Facebook и Twitter.

"С оптимизмом воспринимаю результаты выборов в Европарламент. Не оправдались пессимистические прогнозы относительно успеха популистов, ультраправых и евроскептиков. Граждане ЕС четко подтвердили приверженность и поддержку интеграционным процессам на европейском континенте", - отметил Порошенко.

Он поздравил Европейскую народную партию (ЕНП) с первым местом на выборах и выразил надежду что Европарламент, как и Европейский Совет и Еврокомиссия, активно будут поддерживать европейский прогресс Украины.

«Здоровые проевропейские, а главное для нас - проукраинские политические силы, получили большинство. Сложная, но такая нужная для всей Европы победа», -добавил экс-президент.

В свою очередь, Климкин подчеркнул, что в новом составе Европарламента преобладают соратники Украины: "Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия избиратели. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья, безусловно, преобладают. Залог нашего общего успеха - дружба и европейские ценности", - написал он.

Напомним, выборы в Европарламент состоялись 23-26 мая. Избиратели показали рекордную за последние 20 лет явку: 51% из 420 млн европейских избирателей.

Из 751 места в Европарламенте наибольшее количество - 179 мест - получает Европейская народная партия (EPP), на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) - 150 мест, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) со 107 мандатами.

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