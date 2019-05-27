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​Бывший сотрудник администрации Порошенко подал в суд на Зеленского

"Указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется".

​Бывший сотрудник администрации Порошенко подал в суд на Зеленского
Фото: facebook.com / Володимир Горковенко

Бывший сотрудник Администрации президента Петра Порошенко Владимир Горковенко подал в суд на нового президента Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Иск касается отмены Зеленским указа Порошенко о назначении Горковенко членом Национального совета по телевидению и радиовещанию.

"Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными. Исковое заявление расписана на 9-ти страницах. Указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется", - написал Горковенко.

Иск подан в Верховный Суд.

Фото: facebook.com / Володимир Горковенко

Горковенко раньше работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации президента. 4 мая Порошенко издал указ №187/2019 о назначении Горковенко в Нацсовет вместо Юрия Артменко.

24 мая Зеленский отменил этот указ.

Президент Украины назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Другую половину назначает Верховная Рада.

Нацсовет состоит из восьми человек, срок их полномочий - пять лет с дня назначения.

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