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​Партия Зеленского рассчитывает на абсолютное большинство в новой Раде

"Это у нас программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы".

​Партия Зеленского рассчитывает на абсолютное большинство в новой Раде
Фото: EPA/UPG

Партия "Слуга народа", которая поддерживает президента Владимира Зеленского и является лидером электоральных симпатий в Украине, рассчитывает получить не меньше 226 мандатов в новой Верховной Раде.

Об этом сказал на пресс-конференции глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко, передает корреспондент LB.ua.

"Мы планируем не обращаться за помощью с формированием коалиции ни к кому. Это у нас программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы", - сказал он.

Корниенко считает, что это вполне реально, учитывая убедительную победу Зеленского на выборах президента. "1 января тоже много кто обвинял кое-кого в чрезмерной мечтательности", - сказал он.

Напомним, что за партию "Слуга народа" на выборах Верховной Рады по состоянию на середину мая готовы проголосовать 43,8% избирателей (среди тех, кто намерен пойти на выборы и определился с симпатиями). Однако по спискам в Украине избирают только 225 депутатов. Остальные избираются на одномандатных участках, где более важен личный рейтинг человека, а не его партии.

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