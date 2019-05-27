​Петиция за отмену петиции об отставке Зеленского набрала 25 тысяч голосов

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Электронная петиция за отмену петиции об отставке президента Владимира Зеленского набрала 25 тысяч голосов на сайте главы государства. Это необходимое количество для ее рассмотрения.

Об этом свидетельствуют данные сайта президента.

Петиция была зарегистрирована 23 мая. Ее автор заявил, что петиция за импичмент Зеленского была "организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается".

Напомним, что в Администрации президента петицию за отставку Зеленского не восприняли серьезно. Глава АП Андрей Богдан сказал, что расценивает ее "как шутку, возможно даже, как смешную шутку".

Петиция за отставку новоизбранного президента набрала 25 тысяч подписей за сутки. Автор петиции утверждал, что голосование за Зеленского было протестным, и у него нет поддержки в 73%.