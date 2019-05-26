Пятеро украинцев с задержанного в Египте танкера в понедельник вернутся в Одессу

Судно задержали вооруженные силы Египта в декабре прошлого года.

В понедельник в Одессе будут встречать пятерых моряков с задержанного в Египте танкера Sea Shark, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на фонд помощи морякам "Ассоль".

Пятеро украинцев прибудут в Одесский аэропорт.

Танкер Sea Shark задержали вооруженные силы Египта в декабре прошлого года. Судно удерживали в районе Айн-Сохна.

"Поздно вечером 25 мая поступила информация, что часть экипажа вместе с украинским капитаном была освобождена и отправляется в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возврата домой", — рассказали в фонде.

Экипаж задержанного судна состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев. Также на борту танкера находятся граждане Индии, Филиппин, Шри-Ланки и Азербайджана.

По словам членов экипажа, танкер Sea Shark был задержан Военно-морским флотом Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года.