Отказ освободить украинских моряков приведет к ужесточению санкций против РФ, - Полозов

Возможный отказ властей Российской Федерации освободить украинских моряков и корабли после решения Трибунала ООН по морскому праву повлечет введение новых санкций против РФ. Об этом заявил руководитель группы адвокатов, защищающих украинцев, Николай Полозов в Гамбурге во время общения с журналистами, передает УНИАН.

"Безусловно, для российских властей теперь будет очень сложно придумать правдоподобное объяснение, почему они удерживают военных моряков", - заявил Полозов.

Он добавил, что, согласно решению суда, Россия должна "прямо сейчас освободить" моряков.

"С момента, как Трибунал вынес решение, у российских властей эта обязанность возникла. То, что они ее не выполняют, - будет иметь отрицательный политический и экономический потенциал для России", - подчеркнул Полозов.

Адвокат считает, что, в случае невыполнения Россией решения Трибунала, против нее могут быть введены секторальные санкции и будут созданы определенные сложности с навигацией российских кораблей в международных водах.

В связи с этим он высказал надежду, что Россия быстро выполнит решение Трибунала. При этом адвокат добавил, что нет "практически никаких" оснований для уголовного преследования моряков.

"У России есть масса инструментов для того, чтобы принять юридическое решение относительно их освобождения даже без прекращения уголовного дела, хотя, на мой взгляд, никакого уголовного дела не может быть вообще", - отметил Полозов.

"Уже сейчас любая, скажем так, «польза», которую российские власти могли извлечь из захвата моряков, полностью перекрывается тем политическим давлением, которые сопряжены с этой ситуацией, и, я уверен, что, наверное, российским властям было бы выгодно уже избавиться как-то от этих моряков для того, чтобы избежать новых санкций и проблем с морским судоходством", - добавил адвокат.

Полозов также напомнил, что уже был прецедент, когда российские власти были вынуждены выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву - это дело Arctic Sunrise.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и захваченные корабли. За решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин.