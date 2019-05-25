Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии
Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии
​Зеленский отменил назначение сотрудника администрации Порошенко в Нацсовет
​Зеленский отменил назначение сотрудника администрации Порошенко в Нацсовет
На Банковой прошла акция протеста "Украина - не рояль"
На Банковой прошла акция протеста "Украина - не рояль"
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
Синод ПЦУ не смог убедить Филарета в том, что Киевского патриархата больше нет
Синод ПЦУ не смог убедить Филарета в том, что Киевского патриархата больше нет
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
На Книжном Арсенале Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих"
На Книжном Арсенале Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих"
Петиция за отставку Зеленского собрала более 44 тыс. подписей
Петиция за отставку Зеленского собрала более 44 тыс. подписей
ГлавнаяПолитика

Зеленского пригласили в Канаду 2 июля, - посол

Дата совпадает с проведением в Торонто конференции по поддержке реформ в Украине.

Зеленского пригласили в Канаду 2 июля, - посол
Посол Канады в Украине Роман Ващук
Фото: Радио Свобода

Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Канаду 2 июля.

Об этом посол сообщил в интервью Радио Свобода.

"Оно (приглашение - ред.) лично, по крайней мере телефоном передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся ", - сообщил Ващук.

Он уточнил, что дата 2 июля совпадает с проведением в Торонто конференции по поддержке реформ в Украине.

"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания", - отметил Роман Ващук.

На днях в Администрации президента заявляли, что Владимир Зеленский пока определяется, куда именно совершит свой первый зарубежный визит.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также