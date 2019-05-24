Общественный люстрационный комитет подал иск против назначения Богдана главой АП

ОО "Общественный люстрационный комитет" подал иск в суд против назначения главой Администрации президента Андрея Богдана.

Об этом говорится в сообщении на странице Общественного люстрационного комитета в Facebook.

"Сегодня Общественный люстрационный комитет обратился с иском к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить Указ о назначении Богдана А.И. главой АПУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Богдан занимал люстрационную должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25 октября 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также во время "Революции достоинства" и уволился по собственному желанию.

"Должность "Главы Администрации Президента Украины" предусмотрена п.5 ч.1 ст.2 Закона Украины "Об очистке власти", как должность, по которой осуществляются мероприятия по очистке власти (люстрации)", - говорится в сообщении.

Дело будет рассматривать Кассационный суд в составе Верховного Суда.

Напомним, Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы администрации президента, если Конституционный суд Украины примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона "Об очищении власти" (т.н. закон о люстрации).

Он подчеркнул, что президент не может применять закон, который противоречит принципу верховенства права и, по мнению замглавы АП, не соответствует Конституции.