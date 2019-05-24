Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Зеленскому очертили "красные линии"
Зеленскому очертили "красные линии"
ГлавнаяОбществоЖизнь

На Банковой прошла акция протеста "Украина - не рояль"

Фото: Макс Требухов

В Киеве у здания Администрации президента Владимира Зеленского прошла акция протеста "Украина - не рояль", сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

"Прошло всего два дня каденции Зеленского, а облака уже не просто чрезвычайно сильно сгустились, это уже форменный ***", - сказано в сообщении организаторов.

Название акции - намек на известный номер 95 квартала
Фото: стоп-кадр телепередачи
Название акции - намек на известный номер 95 квартала

Участники акции возмущены кадровыми решениями Зеленского (назначениями Сергея Шефира, Андрея Богдана, Руслана Хомчака), а также результатами встречи главы государства с послом Венгрии по вопросу украинского языка.

"Зеленский чихать хотел на закон и уже на второй день пребывания в должности показал, что вы все проукраинские люди с государственной позицией, - "майдауны". ... Мы не позволим провернуть это. Пророссийский реванш не просто угроза - он уже происходит. Пора действовать", - сказано в заявлении организаторов.

Фото: Макс Требухов

Представители админстрации Зеленского к протестующим не выходили. Акция прошла без происшествий и столкновений.

Напомним, накануне электронная петиция за добровольную отставку Зеленского на сайте президента набрала необходимое количество голосов в первые же сутки, и ее продолжают подписывать. Тем не менее в АП заявили, что расценивают петицию как шутку.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также