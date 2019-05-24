На Банковой прошла акция протеста "Украина - не рояль"

Фото: Макс Требухов

В Киеве у здания Администрации президента Владимира Зеленского прошла акция протеста "Украина - не рояль", сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

"Прошло всего два дня каденции Зеленского, а облака уже не просто чрезвычайно сильно сгустились, это уже форменный ***", - сказано в сообщении организаторов.

Фото: стоп-кадр телепередачи Название акции - намек на известный номер 95 квартала

Участники акции возмущены кадровыми решениями Зеленского (назначениями Сергея Шефира, Андрея Богдана, Руслана Хомчака), а также результатами встречи главы государства с послом Венгрии по вопросу украинского языка.

"Зеленский чихать хотел на закон и уже на второй день пребывания в должности показал, что вы все проукраинские люди с государственной позицией, - "майдауны". ... Мы не позволим провернуть это. Пророссийский реванш не просто угроза - он уже происходит. Пора действовать", - сказано в заявлении организаторов.

Фото: Макс Требухов

Представители админстрации Зеленского к протестующим не выходили. Акция прошла без происшествий и столкновений.

Напомним, накануне электронная петиция за добровольную отставку Зеленского на сайте президента набрала необходимое количество голосов в первые же сутки, и ее продолжают подписывать. Тем не менее в АП заявили, что расценивают петицию как шутку.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов