Зеленскому очертили "красные линии"
Зеленскому очертили "красные линии"
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
ГлавнаяПолитика

​Зеленский отменил назначение сотрудника администрации Порошенко в Нацсовет

Горковенко собирается судиться за должность.

​Зеленский отменил назначение сотрудника администрации Порошенко в Нацсовет
Фото: facebook.com / Володимир Горковенко

Президент Владимир Зеленский отменил два кадровых указа своего предшественника Петра Порошенко о кадровых изменениях в Национальном совете по телевидению и радиовещанию, которые состоялись в начале мая.

Речь идет об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета и назначении вместо него Владимира Горковенко.

Указами №322-323 от 24 мая Зеленский отменил эти решения Порошенко, а указом №324 - уволил Артеменко c должности в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Горковенко во время пресс-конференции в пятницу дал понять, что считает указы Зеленского незаконными.

"Это значит что или я сам написал заявление, - а я не писал, - или я умер. Очевидно, наверно второе решение: я умер", - сказал он журналистам.

"У нас правовое государство, и суды еще никто не отменял", - добавил Горковенко.

Напомним, что Горковенко раньше работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации Президента.

Президент Украины назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Другую половину назначает Верховная Рада.

Нацсовет состоит из восьми человек, срок их полномочий - пять лет с дня назначения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также