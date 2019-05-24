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Российская компания "Яндекс" купила права на показ "Слуги народа"

Россияне смогут посмотреть сериал о Голобородько только за деньги.

Российская компания "Яндекс" купила права на показ "Слуги народа"
Фото: instagram/zelenskiy_official

Российская компания "Яндекс" купила эксклюзивные права на показ в интернете на территории России сериала "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским в главной роли. Сериал будет доступен подписчикам портала "Кинопоиск" по подписке стоимостью 169 рублей в месяц. Об этом сообщила российская газета "Ведомости".

"Яндекс" приобрел права на показ у международного дистрибьютора, шведской компании Eccho rights, контракт вступил в силу прошедшей ночью.

Двумя днями ранее сериал был заблокирован на официальном канале в YouTube по требованию правообладателя - студии "Квартал-95".

Информации о том, на каких условиях Eccho Rights распоряжается правами на сериал, отсутствует в открытых источниках. В команде Зеленского информацию о продаже сериала в Россию на данный момент не комментировали.

Напомним, сериал производства компании Зеленского "Квартал- 95" состоит из трех сезонов – всего 51 серия. Премьера состоялась в ноябре 2015 г., премьера третьего сезона состоялась перед президентскими выборами. В центре сериала история про обычного учителя истории Василия Голобородько (его и сыграл Зеленский), который на волне популярности видеоролика с ним в интернете становится президентом Украины.

Ранее права на трансляцию сериала купили эстонский телеканал ETV+, казахский «31 канал». В 2017 г. права на его показ купил Netflix.

Студия "Квартал-95", по данным СМИ, продолжает работать в России, хотя Зеленский формально покинул проект - его имя исключили из списка учредителей. Кроме того, и "Яндекс", и "Кинопоиск" с 2017 года включены в список компаний, подпадающих под санкции за вторжение России в Украину, ведение боевых действий на Донбассеи оккупацию Крыма.

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