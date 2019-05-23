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Волкер рассказал Трампу об инаугурации Зеленского

"Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США".

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер проинформировал Белый Дом о своих впечатлениях от поездки на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Волкер сообщил в Твиттере.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер.

В составе делегации от США, приехавшей 20 мая в Украину по случаю инаугурации президента, были Курт Волкер, специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины, Гордон Сондланд, посол США в ЕС, Александр Видман, директор департамента Европейских дел в Совете национальной безопасности США при президенте, Джозеф Пеннингтон, и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине. Возглавил делегацию министр энергетики США Рик Перри.

После инаугурации американская делегация встретилась с Зеленским в Администрации президента.

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