Волкер рассказал Трампу об инаугурации Зеленского

"Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США".

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер проинформировал Белый Дом о своих впечатлениях от поездки на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Волкер сообщил в Твиттере.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер.

Sec Perry, Amb Sondland, Senator Johnson, & I briefed @WhiteHouse on impressions from our trip to Ukraine for Pres Zelenskyy’s inauguration. There is an window of opportunity to advance shared 🇺🇸+🇺🇦 interests.



Thanks @SecretaryPerry @USAmbEU & @SenRonJohnson for great trip. pic.twitter.com/N7OpIX280E — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 23 мая 2019 г.

В составе делегации от США, приехавшей 20 мая в Украину по случаю инаугурации президента, были Курт Волкер, специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины, Гордон Сондланд, посол США в ЕС, Александр Видман, директор департамента Европейских дел в Совете национальной безопасности США при президенте, Джозеф Пеннингтон, и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине. Возглавил делегацию министр энергетики США Рик Перри.

После инаугурации американская делегация встретилась с Зеленским в Администрации президента.