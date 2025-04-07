Формула-1. Гран-прі Японії: Ферстаппен проти пілотів «Макларена»

Макс повертається
Рівно три етапи знадобилося Ферстаппену, аби знову виграти гонку Формули-1 у новому сезоні, але не все для нього складається райдужно. Цього сезону вражає «Макларен». Пілоти цієї команди серйозно налаштовані засмутити Ферстаппена. Щонайменше, на це вказують їхні результати.
Ландо Норріс та Оскар Піастрі здобували поули та фінішували першими на стартових двох етапах в Австралії та Китаї. Свій поул Макс виграв лише на трасі Сузуки та очолив пелотон у недільних перегонах. Показовим став момент на 22-му колі. Коли лідери поверталися із пітстопів, Норріс спробував виїхати на трасу одночасно з Ферстаппеном, який раніше повернувся з боксів… У підсумку Норріс був змушений виїжджати на траву, тому, звісно, не домігся свого.
А от у Ферстаппена все йшло справді як по маслу. Він лідирував упродовж усієї гонки та врешті фінішував першим, здобувши свою 64-ту перемогу на рівні Формули-1. До речі, тепер Макс скоротив своє відставання в особистому заліку від Норріса до мінімального.
Сам же Норріс програв нідерландцю 1.423 секунди у цій гонці. Його партнер по «Макларен», Піастрі, став третім. Далі розташувався Шарль Леклер із «Феррарі». П’ятим фінішував Рассел із «Мерседесу», а слідом за ним завершив перегони його партнер по команді – 18-річний Антонеллі. Льюїс Гемілтон, який цей сезон проводить у складі «Феррарі», став сьомим.
Залік Формули-1 після Гран-прі Японії (п’ятірка кращих):
- Ландо Норріс («Макларен») – 62;
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 61;
- Оскар Піастрі («Макларен») – 49;
- Джордж Расселл («Мерседес») – 45;
- Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») – 30.
Кубок конструкторів після Гран-прі Японії (п’ятірка кращих):
- «Макларен» – 111;
- «Мерседес» – 75;
- «Ред Булл» – 61;
- «Феррарі» – 35;
- «Вільямс» – 19.
Шанс для Цуноди
Після завершення етапу у Шанхаї боси «Ред Булл» ухвалили важливе рішення – відправили свого молодого гонщика Ліама Лоусона набиратися досвіду в «Рейсін Буллз», а замість нього підписали контракт із Юкі Цунодою.
Ще на початку сезону японець був поза бортом Формули-1, аж тут така пропозиція… Ще й від однієї з топових команд перегонів. Кар’єра Юкі в «Ред Буллі» розпочалась домашнім етапом у Японії, втім дебюту мрії не сталося.
Пілот розпочав гонку 14-м після помилки в останньому швидкому колі під час другої кваліфікації, що коштувало йому місця у фінальній сесії кваліфікації. У підсумку Цунода відіграв дві позиції, фінішувавши 12-м – лише в чотирьох секундах від зони очок.
«Я задоволений гонкою з точки зору власного виступу, але, звісно, з огляду на результат – це доволі важко. Особливо коли йдеться про мій домашній Гран-прі. Я точно очікував більшого й принаймні хотів фінішувати в очках, тому маю змішані почуття», – сказав Цунода в коментарі Sky F1.
Рекорди Антонеллі
Тим часом 18-річний Антонеллі продовжує дивувати та вражати фанів «Мерседесу», з кожною гонкою закохуючи в себе нових уболівальників. На Гран-прі у Японії італієць фінішував шостим із відставанням у 18.671 секунди від Макса Ферстаппена.
Особливим для Андреа стало 22 коло. Саме тоді Ферстаппен, Норріс і Леклер, які йшли перед ним, вирушили до боксів. Відповідно тоді Антонеллі вперше у кар'єрі опинився на чолі пелотону. Власне, тримати лідерство йому вдавалося впродовж 10 кіл, аж поки він сам не вирушив на пітстоп на 32-му колі. Таким чином італієць у віці 18 років та 224 днів став наймолодшим пілотом Формули-1, який будь-коли лідирував у гонці. До речі, за цим показником він випередив Ферстаппена — нідерландцеві було 18 років та 228 дні, коли він виграв Гран-прі Іспанії 2016 року.
Окрім цього, молодому пілоту «Мерседесу» вдалось встановити ще один рекорд. Він найшвидше в історії Формули-1 подолав коло на трасі у Японії – за 1:30.965 хвилини та став наймолодшим автором найшвидшого кола в історії Формули-1.
«Хороша гонка з мого боку. Задоволений тим, як вона пройшла, і швидкістю, яку ми змогли продемонструвати. Також було приємно лідирувати в гонці кілька кіл і стати наймолодшим в історії Формули-1, кому це вдавалося. Моя наступна ціль — зробити це на єдиному важливому колі – останньому», — сказав Антонеллі в інтерв’ю після гонки.
Наступна, четверта гонка сезону Формули-1, відбудеться у рамках Гран-прі Бахрейну в неділю, 13 квітня.