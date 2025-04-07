Формула-1. Гран-прі Японії: Ферстаппен проти пілотів «Макларена»

Як Ферстаппен здобув свою першу перемогу у сезоні, яким був дебют Цуноди у «Ред Буллі» та що за рекорди встановив 18-річний Антонеллі – у підсумках етапу в Японії на Lb.ua.

Після невеличкої перерви тривалістю в тиждень королівські перегони знову повернулись. Тепер пілоти змагались за першість на Гран-прі Японії.

Макс повертається

Рівно три етапи знадобилося Ферстаппену, аби знову виграти гонку Формули-1 у новому сезоні, але не все для нього складається райдужно. Цього сезону вражає «Макларен». Пілоти цієї команди серйозно налаштовані засмутити Ферстаппена. Щонайменше, на це вказують їхні результати.

Фото: EPA/UPG Формула-1. Гран-прі Японії

Ландо Норріс та Оскар Піастрі здобували поули та фінішували першими на стартових двох етапах в Австралії та Китаї. Свій поул Макс виграв лише на трасі Сузуки та очолив пелотон у недільних перегонах. Показовим став момент на 22-му колі. Коли лідери поверталися із пітстопів, Норріс спробував виїхати на трасу одночасно з Ферстаппеном, який раніше повернувся з боксів… У підсумку Норріс був змушений виїжджати на траву, тому, звісно, не домігся свого.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен під час гонки

А от у Ферстаппена все йшло справді як по маслу. Він лідирував упродовж усієї гонки та врешті фінішував першим, здобувши свою 64-ту перемогу на рівні Формули-1. До речі, тепер Макс скоротив своє відставання в особистому заліку від Норріса до мінімального.

Сам же Норріс програв нідерландцю 1.423 секунди у цій гонці. Його партнер по «Макларен», Піастрі, став третім. Далі розташувався Шарль Леклер із «Феррарі». П’ятим фінішував Рассел із «Мерседесу», а слідом за ним завершив перегони його партнер по команді – 18-річний Антонеллі. Льюїс Гемілтон, який цей сезон проводить у складі «Феррарі», став сьомим.

Залік Формули-1 після Гран-прі Японії (п’ятірка кращих):

Ландо Норріс («Макларен») – 62; Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 61; Оскар Піастрі («Макларен») – 49; Джордж Расселл («Мерседес») – 45; Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») – 30.

Кубок конструкторів після Гран-прі Японії (п’ятірка кращих):

«Макларен» – 111; «Мерседес» – 75; «Ред Булл» – 61; «Феррарі» – 35; «Вільямс» – 19.

Шанс для Цуноди

Після завершення етапу у Шанхаї боси «Ред Булл» ухвалили важливе рішення – відправили свого молодого гонщика Ліама Лоусона набиратися досвіду в «Рейсін Буллз», а замість нього підписали контракт із Юкі Цунодою.

Ще на початку сезону японець був поза бортом Формули-1, аж тут така пропозиція… Ще й від однієї з топових команд перегонів. Кар’єра Юкі в «Ред Буллі» розпочалась домашнім етапом у Японії, втім дебюту мрії не сталося.

Фото: EPA/UPG Гонка Гран-прі Японії, Формула-1

Пілот розпочав гонку 14-м після помилки в останньому швидкому колі під час другої кваліфікації, що коштувало йому місця у фінальній сесії кваліфікації. У підсумку Цунода відіграв дві позиції, фінішувавши 12-м – лише в чотирьох секундах від зони очок.

«Я задоволений гонкою з точки зору власного виступу, але, звісно, з огляду на результат – це доволі важко. Особливо коли йдеться про мій домашній Гран-прі. Я точно очікував більшого й принаймні хотів фінішувати в очках, тому маю змішані почуття», – сказав Цунода в коментарі Sky F1.

Рекорди Антонеллі

Тим часом 18-річний Антонеллі продовжує дивувати та вражати фанів «Мерседесу», з кожною гонкою закохуючи в себе нових уболівальників. На Гран-прі у Японії італієць фінішував шостим із відставанням у 18.671 секунди від Макса Ферстаппена.

Особливим для Андреа стало 22 коло. Саме тоді Ферстаппен, Норріс і Леклер, які йшли перед ним, вирушили до боксів. Відповідно тоді Антонеллі вперше у кар'єрі опинився на чолі пелотону. Власне, тримати лідерство йому вдавалося впродовж 10 кіл, аж поки він сам не вирушив на пітстоп на 32-му колі. Таким чином італієць у віці 18 років та 224 днів став наймолодшим пілотом Формули-1, який будь-коли лідирував у гонці. До речі, за цим показником він випередив Ферстаппена — нідерландцеві було 18 років та 228 дні, коли він виграв Гран-прі Іспанії 2016 року.

Фото: EPA/UPG Кімі Антонеллі заходить у поворот під час Гран-прі Японії

Окрім цього, молодому пілоту «Мерседесу» вдалось встановити ще один рекорд. Він найшвидше в історії Формули-1 подолав коло на трасі у Японії – за 1:30.965 хвилини та став наймолодшим автором найшвидшого кола в історії Формули-1.

«Хороша гонка з мого боку. Задоволений тим, як вона пройшла, і швидкістю, яку ми змогли продемонструвати. Також було приємно лідирувати в гонці кілька кіл і стати наймолодшим в історії Формули-1, кому це вдавалося. Моя наступна ціль — зробити це на єдиному важливому колі – останньому», — сказав Антонеллі в інтерв’ю після гонки.

Наступна, четверта гонка сезону Формули-1, відбудеться у рамках Гран-прі Бахрейну в неділю, 13 квітня.