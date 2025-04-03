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Визначилися усі півфіналісти Кубка України з футболу

Без сенсацій, але з двома екстратаймами.

Визначилися усі півфіналісти Кубка України з футболу
Олександрія - Шахтар 0:1
Фото: УАФ

В українському футболі у середу був час протистоянь в національному Кубку: шість клубів УПЛ визначали, хто приєднається до чернівецької "Буковини" на півфінальній стадії.

Донецький "Шахтар" та "Олександрія" на правах пари, сповненої найбільшої інтриги, видали безкомпромісний матч, у якому основний час минув без голів. Проте в екстратаймах чинний володар трофею все ж виявився сильнішим - єдиний гол в активі Кевіна.

Трохи легше склався шлях до 1/2 фіналу для київського "Динамо": в дуелі з "Рухом" все теж вирішило одне взяття воріт, але сталося воно в регламентовані 90 хвилин. Путівку далі столичному клубу гарантував Піхальонок. 

Підтримали тренд на рахунок 1:0 і гравці житомирського "Полісся". В двох таймах підопічні Імада Ашура не змогли помститися "Вересу" з Рівного за нещодавню поразку в чемпіонаті 1:5. Але в екстратаймах гол Батісти забезпечив "вовкам" продовження боротьби за Кубок. 

Півфінальні пари буде визначено шляхом жеребкування у Будинку футболу. 

 

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