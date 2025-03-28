В УЄФА зростає рух за повернення Росії у міжнародні змагання

Видання The Independent стверджує, що керівний орган європейського футбол УЄФА напередодні конгресу у Белграді стикається з найбільшим за час повномасштабної війни в Україні тиском щодо повернення Росії у міжнародні змагання.

Низка високопоставлених функціонерів "готові зробити це хоч завтра", а також стверджують, що команди країни-агресора узагалі не мали бути відсторонені від участі у турнірах на рівні клубів та збірних.

Додає сили голосам прихильників російського камбеку і президент УЄФА Александр Чеферін, який в одній з останніх заяв цинічно заявив, що "російська дитина, яка приїде на змагання до Словенії, і яку обійме словенська дитина, зрозуміє, що життя триває, а європейці їй не вороги".

На тлі "російського прецеденту" лунають заклики до заборони Ізраїлю виступати на міжнародному рівні.