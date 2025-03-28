У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
Зеленський знову розкритикував посланця Трампа Віткоффа
Зеленський знову розкритикував посланця Трампа Віткоффа
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
УП: у втечі Комарницького за кордон сприяли правоохоронці та депутат Закарпатської облради
УП: у втечі Комарницького за кордон сприяли правоохоронці та депутат Закарпатської облради
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
ГоловнаСпорт

В УЄФА зростає рух за повернення Росії у міжнародні змагання

Перед конгресом у Белграді лунають заклики припинити відсторонення.

В УЄФА зростає рух за повернення Росії у міжнародні змагання
"УЄФА - мафія", популярне серед вболівальників у Європі гасло
Фото: Telegraph

Видання The Independent стверджує, що керівний орган європейського футбол УЄФА напередодні конгресу у Белграді стикається з найбільшим за час повномасштабної війни в Україні тиском щодо повернення Росії у міжнародні змагання.

Низка високопоставлених функціонерів "готові зробити це хоч завтра", а також стверджують, що команди країни-агресора узагалі не мали бути відсторонені від участі у турнірах на рівні клубів та збірних.

Додає сили голосам прихильників російського камбеку і президент УЄФА Александр Чеферін, який в одній з останніх заяв цинічно заявив, що "російська дитина, яка приїде на змагання до Словенії, і яку обійме словенська дитина, зрозуміє, що життя триває, а європейці їй не вороги".

На тлі "російського прецеденту" лунають заклики до заборони Ізраїлю виступати на міжнародному рівні. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies