Формула-1. Перемога Піастрі, фіаско «Феррарі» та камбек Бермана

Дебютна перемога Гемілтона
На минулому етапі він дебютував за «Феррарі», а в Китаї вже встиг оформити свою першу перемогу, хоч і не таку значну як хотів. Гемілтон уперше в кар’єрі виграв спринтерську гонку. Спочатку пілот був першим у кваліфікації, а вже потім закріпив своє лідерство у спринті. Цей заїзд минув надзвичайно спокійно для нього – розпочав першим і не пропустив уперед переслідувачів.
«Усе одразу почалося добре. Я відчував, що буде хороший результат. Хоча мені було досить непросто, бо не всі розуміють, як складно перейти до нової команди, зрозуміти, як тут усе працює. Після невдачі в Австралії я відчув, що в Китаї зі старту все змінилося, болід поводить себе набагато краще.
Я не відчуваю тиску, але розумію, що і фани «Феррарі», і команда хочуть перемог. Але треба залишатися спокійними та продовжувати роботу. Попереду у нас багато роботи», – сказав Гемілтон після перемоги.
Ця перемога, звісно, надихнула вболівальників «Феррарі» перед головним заїздом у Шанхаї.
Провал «Феррарі»
Етап у Китаї став страшним сном для всієї «Скудерії».
Шарль Леклер провів усю гонку із пошкодженим переднім крилом, але це не завадило йому фінішувати п’ятим. До речі, цікаво, що до певного часу Леклер був позаду Гемілтона, втім перегоновий інженер наполегливо попросив британця пропустити вперед Леклера. Льюїс довго не погоджувався, втім таки виконав наказ і фінішував одразу після свого партнера по команді.
Однак, справжня катастрофа розпочалась уже після закінчення перегонів. Стюарди викликали до себе представників «Феррарі» і висунули їм серйозні звинувачення. Болід Шарля Леклера мав нестачу ваги в один кілограм. ФІА натомість зафіксувала, що товщина плити Льюїса була всього 8,5–8,6 міліметра замість мінімально допустимих 9, що є порушенням технічного регламенту. Врешті обох пілотів «Феррарі» дискваліфікували, а їхні результати анулювали.
Таким чином «Скудерія» втратила цілих 18 очок у Кубку Конструкторів, які, очевидно, повпливають на підсумковий результат сезону. До речі, така ж проблема була у ще одного пілота – гонщика «Альпін» П’єра Гаслі. Його болід теж мав нестачу ваги, тож француза дискваліфікували.
Дубль «Макларен»
Перемогу у гонці здобув Оскар Піастрі, який стартував із поул позиції. Австралієць був лідером упродовж усієї дистанції й поступився своїм місцем лише один раз – коли заїхав на піт-стоп.
Його партнер по команді водночас не був настільки переконливим. Упродовж гонки Ландо Норріс боровся із Джорджем Расселом за другу позицію. Наприкінці заїзду проти Норріса грали гальма, які ледь не завадили йому приїхати слідом за Піастрі. У підсумку він став другим. «Бронзу» гонки здобув пілот «Мерседеса» Рассел. Дерев’яна медаль на рахунку переможця минулого сезону Макса Ферстаппена.
Підсумуємо, що «Макларен» оформив дубль, який став для команди 50-м в історії.
Прорив гонки
Справжнім відкриттям етапу став пілот «Хаас» Олівер Берман. 19-річний пілот стартував 17-м.
DOUBLE POINTS FOR HAAS!! 🤩— Formula 1 (@F1) March 23, 2025
Esteban P7 💪
Ollie P10 👏#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/QL11Dn1Z0X
Коло за колом британець додавав, моментами – пресингував суперників та врешті випереджав їх. Йому вдалося відіграти 7 позицій та фінішувати на десятій сходинці. Варто сказати й про його партнера по команді Естебана Окона, який розмістився на сьомому місці перегонів.
Особистий залік після двох етапів:
DRIVER STANDINGS (after 2/24 rounds)— Formula 1 (@F1) March 23, 2025
It's all bubbling up nicely 😃#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/kQscAvAFYz
- Ландо Норріс («Макларен») – 44
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 36
- Джордж Рассел («Мерседес») – 35
- Оскар Піастрі («Макларен») – 34
- Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») – 22
- Алекс Албон («Вільямс») – 16
- Естебан Окон («Альпін») – 10
- Ленс Стролл («Астон Мартін») – 10
- Льюїс Хемілтон («Феррарі») – 9
- 10. Шарль Леклер («Феррарі») – 8
Кубок конструкторів:
TEAM STANDINGS (after Shanghai)— Formula 1 (@F1) March 23, 2025
Williams level on points with Ferrari 👀#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/fjFkdNt6iq
- «Макларен» – 78
- «Мерседес» – 57
- «Ред Булл» – 36
- «Вільямс» – 17
- «Феррарі» – 17
- «Хаас» – 14
- «Астон Мартін» – 10
- «Заубер» – 6
- «Рейсінг Буллз» – 3
- «Альпін» – 0
Формула-1 повернеться за 2 тижні. Пілоти матимуть змогу відновитися та попрацювати над помилками. Третій етап сезону пройде в японському місті Сузука. Головна гонка відбудеться 6 квітня і складатиметься з 53 кіл протяжністю 307,471 км.