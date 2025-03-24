Формула-1. Перемога Піастрі, фіаско «Феррарі» та камбек Бермана

Минулими вихідними Формула-1 переїхала до Китаю . Там, у Шанхаї, вперше у сезоні відбувся спринт, після якого здавалося, що Льюїс Гемілтон має великі шанси на перемогу в основній гонці. Однак, сталося навпаки. Чому провалився Гемілтон та уся команда «Феррарі», як виступив Ферстаппен і хто заслужив на звання «Пілот дня» – на Lb.ua.

Дебютна перемога Гемілтона

На минулому етапі він дебютував за «Феррарі», а в Китаї вже встиг оформити свою першу перемогу, хоч і не таку значну як хотів. Гемілтон уперше в кар’єрі виграв спринтерську гонку. Спочатку пілот був першим у кваліфікації, а вже потім закріпив своє лідерство у спринті. Цей заїзд минув надзвичайно спокійно для нього – розпочав першим і не пропустив уперед переслідувачів.

Фото: EPA/UPG Формула-1. Гран-прі Китаю

«Усе одразу почалося добре. Я відчував, що буде хороший результат. Хоча мені було досить непросто, бо не всі розуміють, як складно перейти до нової команди, зрозуміти, як тут усе працює. Після невдачі в Австралії я відчув, що в Китаї зі старту все змінилося, болід поводить себе набагато краще.

Фото: EPA/UPG Льюїс Гемілтон перед початком основної гонки

Я не відчуваю тиску, але розумію, що і фани «Феррарі», і команда хочуть перемог. Але треба залишатися спокійними та продовжувати роботу. Попереду у нас багато роботи», – сказав Гемілтон після перемоги.

Ця перемога, звісно, надихнула вболівальників «Феррарі» перед головним заїздом у Шанхаї.

Провал «Феррарі»

Етап у Китаї став страшним сном для всієї «Скудерії».

Шарль Леклер провів усю гонку із пошкодженим переднім крилом, але це не завадило йому фінішувати п’ятим. До речі, цікаво, що до певного часу Леклер був позаду Гемілтона, втім перегоновий інженер наполегливо попросив британця пропустити вперед Леклера. Льюїс довго не погоджувався, втім таки виконав наказ і фінішував одразу після свого партнера по команді.

Фото: EPA/UPG Болід Льюїса Гемілтона

Однак, справжня катастрофа розпочалась уже після закінчення перегонів. Стюарди викликали до себе представників «Феррарі» і висунули їм серйозні звинувачення. Болід Шарля Леклера мав нестачу ваги в один кілограм. ФІА натомість зафіксувала, що товщина плити Льюїса була всього 8,5–8,6 міліметра замість мінімально допустимих 9, що є порушенням технічного регламенту. Врешті обох пілотів «Феррарі» дискваліфікували, а їхні результати анулювали.

Таким чином «Скудерія» втратила цілих 18 очок у Кубку Конструкторів, які, очевидно, повпливають на підсумковий результат сезону. До речі, така ж проблема була у ще одного пілота – гонщика «Альпін» П’єра Гаслі. Його болід теж мав нестачу ваги, тож француза дискваліфікували.

Дубль «Макларен»

Перемогу у гонці здобув Оскар Піастрі, який стартував із поул позиції. Австралієць був лідером упродовж усієї дистанції й поступився своїм місцем лише один раз – коли заїхав на піт-стоп.

Фото: EPA/UPG Оскар Піастрі з "Макларена" після перемоги

Його партнер по команді водночас не був настільки переконливим. Упродовж гонки Ландо Норріс боровся із Джорджем Расселом за другу позицію. Наприкінці заїзду проти Норріса грали гальма, які ледь не завадили йому приїхати слідом за Піастрі. У підсумку він став другим. «Бронзу» гонки здобув пілот «Мерседеса» Рассел. Дерев’яна медаль на рахунку переможця минулого сезону Макса Ферстаппена.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстапен під час перегонів

Підсумуємо, що «Макларен» оформив дубль, який став для команди 50-м в історії.

Прорив гонки

Справжнім відкриттям етапу став пілот «Хаас» Олівер Берман. 19-річний пілот стартував 17-м.

Коло за колом британець додавав, моментами – пресингував суперників та врешті випереджав їх. Йому вдалося відіграти 7 позицій та фінішувати на десятій сходинці. Варто сказати й про його партнера по команді Естебана Окона, який розмістився на сьомому місці перегонів.

Особистий залік після двох етапів:

Ландо Норріс («Макларен») – 44 Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 36 Джордж Рассел («Мерседес») – 35 Оскар Піастрі («Макларен») – 34 Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») – 22 Алекс Албон («Вільямс») – 16 Естебан Окон («Альпін») – 10 Ленс Стролл («Астон Мартін») – 10 Льюїс Хемілтон («Феррарі») – 9 10. Шарль Леклер («Феррарі») – 8

Кубок конструкторів:

«Макларен» – 78 «Мерседес» – 57 «Ред Булл» – 36 «Вільямс» – 17 «Феррарі» – 17 «Хаас» – 14 «Астон Мартін» – 10 «Заубер» – 6 «Рейсінг Буллз» – 3 «Альпін» – 0

Формула-1 повернеться за 2 тижні. Пілоти матимуть змогу відновитися та попрацювати над помилками. Третій етап сезону пройде в японському місті Сузука. Головна гонка відбудеться 6 квітня і складатиметься з 53 кіл протяжністю 307,471 км.