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У Європі стартував відбір на чемпіонат світу з футболу 2026 року

Кейн та Левандовський поліпшили власні рекорди.

У Європі стартував відбір на чемпіонат світу з футболу 2026 року
Англія - Албанія 2:0, Гаррі Кейн
Фото: X

Поки учасники плей-оф футбольної Ліги Націй розбираються, кому в якому дивізіоні грати в наступному розіграші, вільні від цих пристрастей команди розпочали у Європі відбір до чемпіонату світу 2026 року.

Англія на "Вемблі" стартувала з комфортної перемоги над добре знайомою українським вболівальникам збірною Албанії. Голи забивали Льюїс-Скеллі та Кейн, для якого це вже 69-ий м'яч за "Трьох левів" - безперечний рекордсмен.

Так само найкращий бомбардир в історії своєї команди відзначався і в "дербі Речі Посполитої" - матчі Польщі з Литвою. Роберт Левандовський вже аж 84-ий раз засмутив суперника у футболці "кадри", і це взяття воріт виявилося єдиним і переможним.

Досі ображених на Румунію за болючу поразку на Євро-2024 українських фанів потішила Боснія та Герцеговина - балканці здобули мінімальну виїзну перемогу над нашими сусідами. Так само лише одного голу вистачило Фінляндії, щоб обіграти Мальту, а Латвії відповідно Андорру. Кіпр подужав Сан-Марино 2:0.

Україна відбір на Мундіаль розпочне аж восени, адже потрапила до групи з чотирма командами. 

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