У ТРЦ Gulliver відбудеться презентація фотопроєкту «Спорт читає»

У київському торгівельно-розважальному комплексі Gulliver відбудеться презентація фотопроєкту «Спорт читає».

У ньому взяли участь Юлія Бакстова, Євгеній Богодайко, Олег Верняєв, Ірина Геращенко, Олександр Долгополов, Ганна Різатдінова, Юлія Левченко та багато інших спортсменів.

«Читати – це круто, особливо коли тобі про це розповідає топовий спортсмен або олімпійський чемпіон. Бо спорт – це не тільки сила, а й дисципліна, стратегія та знання. Ми хочемо об’єднати молодь навколо розумних і активних звичок, навколо читання та занять спортом. Поєднання сили тіла і сили слова надихає на перемоги. TikTok та Instagram – це не межа, є ще книги, які надихають та змінюють життя», – зазначають організатори.

Презентація проєкту та відкриття фотовиставки відбудеться 28 березня в ТРЦ Gulliver під час фестивалю «Book&Art Fest». Початок о 18:30.

Автором фотографій став портретний фотограф, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ / «ТРО Медіа» Олег Пальчик, а запрошеним мейкап артистом – Аліна Візирська.

В рамках проєкту протягом березня відбуваються літературні читання спортсменів у бібліотеках Києва, книжкових крамницях, загальних тренуваннях та заходах.

Організатором проєкту виступає Центр підтримки спортсменів за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Департаменту молоді та спорту КМДА.