Абдураімов переміг, а Хижняк не приїхав: в Одесі завершився Чемпіонат України з боксу

Попри обстріли Росії, змагання таки відбулися, тож переможців визначено, а нову команду сформовано. Хто став чемпіоном України, чому олімпійський чемпіон Олександр Хижняк пропустив змагання та які плани в оновленої збірної України з боксу – на LB.ua.

Олімпійські ігри в Парижі завершилися вісім місяців тому, а це означає, що цьогоріч стартує новий олімпійський цикл. Команди зазнають змін. Безумовно, це стосується й української команди з боксу . До прикладу, кар’єру завершив капітан збірної Дмитро Замотаєв. Щоб перевірити наступне покоління боксерів, в Одесі провели Чемпіонат України.

Абдураімов дотримався слова

2024 рік став справжнім проривом для 21-річного Айдера Абдураімова. Він став чемпіоном України та виграв олімпійську путівку на першому ліцензійному змаганні у своїй кар’єрі. На жаль, на Олімпіаді все склалось не так, як хотів Айдер… Він зазнав поразки у першому колі змагань.

За підсумками 2024 року, Федерація боксу України визнала Абдураімова найкращим боксером року, тож він підходив до національної першості в особливому статусі. На церемонії нагородження від ФБУ він запевнив, що готовий перемагати. Ба більше, боксер змінив вагову категорію, тому тепер виступає у вазі до 60 кілограмів.

Фото: ФБУ Абдураімов (у червоному) під час бою

Свої виступи на ЧУ боксер розпочав із впевненої перемоги над представником Вінничини Арсенієм Земнуховим. Далі він не залишив шансів Андрію Лавренюку та Алі Дагли. У фіналі суперником Айдера став Максим Власюк, але і тут Абдураімов святкував перемогу.

«Те, що мене визнали найкращим боксером року, додавало й відповідальності, й мотивації. Хотілося підтвердити свій статус, показати високий рівень боксу та довести, що не дарма отримав це звання. Загалом, я задоволений своїм виступом, адже став чемпіоном України, виконав завдання та показав свій бокс. У новій ваговій працював добре, почуваюся відмінно. А щодо подальших змін вагової категорії — нехай це залишиться таємницею.

Фото: ФБУ Айдер Абдураімов

Найскладнішим для мене на чемпіонаті України був фінальний двобій. Суперник був добре підготовлений, тож поєдинок вийшов напруженим, але мені вдалося реалізувати свій план і врешті здобути перемогу», – пояснив Абдураімов в коментарі LB.ua.

Дубль Довгаль

Ще у лютому вона стала найкращою на чемпіонаті України U-23, а вже за місяць вперше перемогла на дорослій першості. Кар’єра Тетяни Довгаль стрімко йде догори. Її визнали найкращою боксеркою року у 2024 році, тож амбіції лише збільшуються.

На шляху до перемоги на чемпіонаті України серед еліти у ваговій категорії до 60 кг Довгаль здолала Аміну Абрамову та Маріанну Басанець.

Фото: ФБУ Тетяна Довгаль (у червоному)

«До чемпіонату України я підходила в статусі найкращої боксерки 2024 року. Це насправді додавало трохи хвилювань, але я старалась не думати про це. Виходила в ринг і демонструвала крутий, технічний бокс. Думаю, що все вдалося. Це неймовірні емоції, для мене дуже важливо стати чемпіонкою України серед еліти, і я для себе розуміла, що вже готова до цього. Коли закінчився фінальний поєдинок, то знала, що перемогла. Здійснила свою мрію. Однак, я знаю, що це тільки початок, треба рухатись далі, ставити нові цілі й підкорювати нові вершини.

Для мене цей чемпіонат пройшов доволі таки успішно. Я виконала всі настанови свого тренера, провела два конкурентних поєдинки. Фінальний був складнішим для мене, адже треба вміти сфокусуватись, зібратись із думками, силами, вийти в ринг та забрати перемогу. Я зуміла це зробити й стала чемпіонкою. Вдячна своєму тренеру і дякую Богу.

Ми будемо працювати далі, адже у нас вже запланований тренувальний збір в Конча-Заспі, який стартує 31 березня. Будемо тренуватись та готуватись до наступних змагань», – підбила підсумки чемпіонка України Тетяна Довгаль.

Захарєєв підтвердив свій клас

Цей чемпіонат України став особливим для чемпіона світу Юрія Захарєєва. Змагання відбулися у рідній для боксера Одесі, тому підтримати Юрія прийшла чи не уся родина. Головна увага була прикута до сина Юрія, Захара, який не пропустив жодного поєдинку і палко вболівав за батька. До речі, Захар вже став головною зірочкою збірної. У перервах між поєдинками з ним проводили час усі боксери та боксерки чемпіонату України.

Фото: instagram.com Син Юрія Захарєєва з боксерами на Чемпіонаті України

Підтримка рідних надихнула Юрія на перемогу. У ваговій до 71 кг Захарєєв провів чотири поєдинки на чемпіонаті України. На шляху до фіналу Юрій здолав Артема Галузинського, Тараса Головащенка та Ратміра Турчанінова. В останньому бою суперником Юрія став Бозорбой Матякубов із Кіровоградщини. Поєдинок тривав усі три раунди, втім Захарєєв не залишив супернику жодного шансу.

Фото: ФБУ Юрій Захарєєв на Чемпіонаті України

Кейс сім’ї Захарєєва був не єдиним на Чемпіонаті України.

Чемпіон та чемпіонка Ловчинські

Сім’я Ловчинських в унісон не залишили шансів своїм суперникам. Брат та сестра, Дмитро і Марія, боксують у надважкій вазі.

Фото: instagram.com Дмитро і Марія Ловчинські

На чемпіонаті України Дмитро переміг Дениса Сушинського, Андрія Халецького та Василя Ткачука. Його ж сестра Марія була кращою за Тетяну Шевченко та Поліну Черненко. Таким чином Ловчинські повторили досягнення 2023 року.

Хижняк не приїхав

Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк цей чемпіонат України пропустив. Полтавський танк вирішив взяти паузу після Олімпіади. Зараз він вже повернувся до тренувань, втім участі у великих турнірах поки не бере.

Очевидно, зі званням чемпіона України чи без нього Хижняк залишається головною зіркою збірної України, яка ще принесе не одну перемогу на міжнародній арені. За відсутності Хижняка у його ваговій категорії до 80 кг тріумфував Матвій Ражба. До речі, він, як і Тетяна Довгаль, місяць тому став переможцем ЧУ U-23.

Фото: ФБУ Чемпіонат України з боксу

Усі переможці чемпіонату України.

Золоті нагороди чемпіонату України серед жінок здобули:

До 48 кг – Ганна Охота

До 50 кг – Альона Унковська

До 52 кг – Поліна Палванова

До 54 кг – Вікторія Шкеул

До 57 кг – Дар'я-Ольга Гутаріна

До 60 кг – Тетяна Довгаль

До 63 кг – Ганна Охрей

До 66 кг – Наталія Мерінова

До 70 кг – Анастасія Черноколенко

До 75 кг – Ольга Пилипчук

До 81 кг – Ірина Луцак

Понад 81 кг – Марія Ловчинська

Золоті нагороди чемпіонату України серед чоловіків здобули:

До 48 кг – Андрій Єфимович

До 51 кг – Сійовуш Мухаммадієв

До 54 кг – Ельмір Набієв

До 57 кг – Олег Чулячеєв

До 60 кг – Айдер Абдураімов

До 63,5 кг – Даниїл Заморило

До 67 кг – Ельвін Алієв

До 71 кг – Юрій Захарєєв

До 75 кг – Максим Зіневич

До 80 кг – Матвій Ражба

До 86 кг – Данило Жасан

До 92 кг – Богдан Толмачов

Понад 92 кг – Дмитро Ловчинський

31 березня збірна України заїде на олімпійську базу в Конча-Заспі, де розпочне тренувальний збір в оновленому складі.